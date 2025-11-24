Τόκιο: Οχημα έπεσε σε πεζούς, νεκρός ηλικιωμένος, 10 τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Το δυστύχημα έγινε στη συνοικία Adachi. Σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα 20 ετών

24 Νοέ. 2025 11:29
Ένας ηλικιωμένος άνδρας, περίπου 80 ετών, έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον δέκα άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά όταν όχημα έπεσε σε ομάδα πεζών στη συνοικία Adachi του Τόκιο, γύρω στις 12:30 τοπική ώρα (10:30 ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την αστυνομία της μητρόπολης του Τόκιο, το αυτοκίνητο παρέσυρε περίπου 12 πεζούς κοντά στα γραφεία του δημοτικού διαμερίσματος Adachi, σε πολυσύχναστη περιοχή της πρωτεύουσας. Μεταξύ των τραυματιών είναι μια γυναίκα στα 20 της χρόνια, η οποία βρέθηκε αναίσθητη και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο οδηγός, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, επιχείρησε να διαφύγει πεζός από το σημείο, διανύοντας περίπου 500 μέτρα βόρεια, πριν συλληφθεί από τις αρχές. Βρίσκεται υπό κράτηση και ερευνάται για πιθανή εγκατάλειψη θύματος μετά από τροχαίο ατύχημα.

Τοπικά μέσα, όπως το NHK και το TBS, αναφέρουν ότι το όχημα ενδέχεται να είχε κλαπεί από κοντινό κατάστημα αυτοκινήτων περίπου δύο ώρες νωρίτερα, κάτι που εξετάζεται ως πιθανή σύνδεση με το περιστατικό. Οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος συνεχίζονται, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν επρόκειτο για ατύχημα ή εσκεμμένη πράξη.

