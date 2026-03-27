Τόκιο στα ροζ: Οι κερασιές άνθισαν νωρίτερα και τα πάρκα γέμισαν κόσμο

Η ανοιξιάτικη εικόνα που περιμένουν κάθε χρόνο οι Ιάπωνες είναι πλέον εδώ. Οι κερασιές στο Τόκιο άνθισαν επίσημα στις 19 Μαρτίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη της φετινής σεζόν της sakura στην ιαπωνική πρωτεύουσα. Η ανακοίνωση έγινε όταν στο δέντρο αναφοράς στο ιερό Γιασουκούνι καταγράφηκαν πάνω από 60 ανοιχτά άνθη, πολύ περισσότερα από τα πέντε ή έξι που απαιτούνται για την επίσημη έναρξη.

As Tokyo’s cherry blossom season nears its peak, locals and tourists alike flock to see the dazzling floral displays across the Japanese capital. A key tourist attraction, this year’s blooms came five days earlier than the average due to unusually warm weather since… pic.twitter.com/LCmozHXJNf — AFP News Agency (@AFP) March 25, 2026

Η φετινή ανθοφορία ήρθε νωρίτερα από τον μέσο όρο, εξέλιξη που συνδέεται με τις υψηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων εβδομάδων. Προβλέψεις για τη σεζόν 2026 είχαν ήδη δείξει ότι η ανατολική και βόρεια Ιαπωνία θα έβλεπαν τις κερασιές να ανθίζουν νωρίτερα από το συνηθισμένο, ακριβώς λόγω του πιο ζεστού καιρού του Μαρτίου.

Ήδη, πάρκα όπως το Ueno έχουν αρχίσει να γεμίζουν με κατοίκους και τουρίστες που βγαίνουν για το παραδοσιακό hanami, τα υπαίθρια πικνίκ και τις βόλτες κάτω από τα ανθισμένα δέντρα. Το Reuters κατέγραψε αυτές τις ημέρες εικόνες από την Ιαπωνία με πλήθος κόσμου να απολαμβάνει τις ανθισμένες κερασιές, επιβεβαιώνοντας ότι η σεζόν έχει ήδη μπει για τα καλά στην καθημερινότητα της πόλης.

Η άνθιση της κερασιάς δεν είναι απλώς ένα όμορφο φυσικό φαινόμενο. Για το Τόκιο και συνολικά για την Ιαπωνία αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του χρόνου, με έντονη συμβολική αλλά και τουριστική σημασία. Η επίσημη ταξιδιωτική πύλη της Ιαπωνίας σημειώνει ότι κάθε άνοιξη η χώρα γεμίζει με σημεία θέασης των ανθισμένων δέντρων, ενώ το Τόκιο παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για όσους θέλουν να ζήσουν από κοντά αυτή την εμπειρία.

Με λίγα λόγια, η πόλη έχει ήδη φορέσει τα ανοιξιάτικά της. Και όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, το ροζ τοπίο δεν είναι απλώς μια όμορφη εικόνα, αλλά ένα μικρό σήμα ότι το Τόκιο μπαίνει σε μία από τις πιο ζωντανές και πολυφωτογραφημένες περιόδους του.

