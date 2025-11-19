«Τουρισμός για Όλους 2025»: 13.983 νέοι δικαιούχοι για διακοπές χαμηλής περιόδου, άμεσα η ενεργοποίηση των καρτών

Το Υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε τον νέο Οριστικό Πίνακα Δικαιούχων Χαμηλής Περιόδου, μετά την ανακατανομή των αδιάθετων ποσών από την υψηλή περίοδο.

Οι 13.983 νέοι δικαιούχοι προέκυψαν από τη σειρά κατάταξης των μη κληρωθέντων της κλήρωσης του Μαρτίου 2025.

Συνολικό ποσό που διατίθεται: 4.549.200 ευρώ.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν άμεσα ενημέρωση μέσω της πλατφόρμας και στη συνέχεια SMS & e-mail.

Η άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα ενεργοποιείται από το επιλεγμένο πιστωτικό ίδρυμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαμονή σε οποιοδήποτε κατάλυμα της Ελλάδας, χωρίς γεωγραφικό περιορισμό, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ειδική μέριμνα για ΑμεΑ: όσοι έχουν κληρωθεί αλλά πιστώθηκαν μειωμένο ποσό λόγω μη ταυτοποίησης σε επίσημα μητρώα, θα λάβουν ξεχωριστό e-mail με τις οδηγίες για επαλήθευση στοιχείων και πίστωση του επιπλέον ποσού που δικαιούνται.

Για επιπλέον πληροφορίες/διευκρινίσεις οι Δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Κοινού 210-2150231, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση tourism4all2025@ktpae.gr.

