«Τουρισμός για Όλους 2025»: 13.983 νέοι δικαιούχοι για διακοπές χαμηλής περιόδου, άμεσα η ενεργοποίηση των καρτών

Το Υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε τον Οριστικό Πίνακα Δικαιούχων Χαμηλής Περιόδου όπως διαμορφώθηκε μετά την ανακατανομή των αδιάθετων ποσών της υψηλής περιόδου.

«Τουρισμός για Όλους 2025»: 13.983 νέοι δικαιούχοι για διακοπές χαμηλής περιόδου, άμεσα η ενεργοποίηση των καρτών
19 Νοέ. 2025 22:45
Pelop News

Το Υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε τον νέο Οριστικό Πίνακα Δικαιούχων Χαμηλής Περιόδου, μετά την ανακατανομή των αδιάθετων ποσών από την υψηλή περίοδο.

  • Οι 13.983 νέοι δικαιούχοι προέκυψαν από τη σειρά κατάταξης των μη κληρωθέντων της κλήρωσης του Μαρτίου 2025.
  • Συνολικό ποσό που διατίθεται: 4.549.200 ευρώ.
  • Οι δικαιούχοι θα λάβουν άμεσα ενημέρωση μέσω της πλατφόρμας και στη συνέχεια SMS & e-mail.
  • Η άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα ενεργοποιείται από το επιλεγμένο πιστωτικό ίδρυμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαμονή σε οποιοδήποτε κατάλυμα της Ελλάδας, χωρίς γεωγραφικό περιορισμό, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ειδική μέριμνα για ΑμεΑ: όσοι έχουν κληρωθεί αλλά πιστώθηκαν μειωμένο ποσό λόγω μη ταυτοποίησης σε επίσημα μητρώα, θα λάβουν ξεχωριστό e-mail με τις οδηγίες για επαλήθευση στοιχείων και πίστωση του επιπλέον ποσού που δικαιούνται.

Για επιπλέον πληροφορίες/διευκρινίσεις οι Δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Κοινού 210-2150231, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση tourism4all2025@ktpae.gr.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Αυστραλία: Η Meta απενεργοποιεί λογαριασμούς εφήβων σε Instagram και Facebook
23:50 Καζακστάν: Ανακαλύφθηκε «χαμένη μητρόπολη» της Εποχής του Χαλκού
23:34 Έρευνα: Ανησυχητική έκρηξη ατμίσματος στους εφήβους
23:18 «Two GOATs»: Το viral βίντεο από τη συνάντηση Τραμπ-Ρονάλντο
23:10 Προληπτικές εξετάσεις για ενήλικες πολίτες σε κοινότητες του Δήμου Ζαχάρως
22:53 Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Συντονισμένες έρευνες για τον εντοπισμό 16χρονης
22:45 «Τουρισμός για Όλους 2025»: 13.983 νέοι δικαιούχοι για διακοπές χαμηλής περιόδου, άμεσα η ενεργοποίηση των καρτών
22:32 Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ του Σουδάν
22:25 Ζελένσκι: «Μόνο οι ΗΠΑ και ο Τραμπ έχουν τη δύναμη να τερματίσουν τον πόλεμο»
22:13 Αγριογούρουνα έκαναν «βόλτα» στα Διαβατά Θεσσαλονίκης
22:05 Το ΥΠΕΞ για την ομόφωνη απόφαση του ΟΗΕ για την ασφάλεια των δημοσιογράφων
21:52 Τυρί…σαν χαβιάρι: Ανατιμήσεις έως +120% σε ένα χρόνο
21:45 Η συγκλονιστική καταγγελία του Σπύρου Μαρτίκα για το κύκλωμα απάτης στο καζίνο
21:29 ΝΔ: «Ψέματα και συκοφαντίες» από ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ
21:18 Αγρίνιο: Δύο συλλήψεις για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης
21:14 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
21:10 Αχαΐα -Σπάτα: Συγκλονίζει ο 25χρονος θείος του 4χρονου, «μακάρι να ήμουν εγώ»
21:00 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τι σχεδιάζεται για την τελετή έναρξης – Μήνυμα χαράς και εξωστρέφειας
20:54 Εξαγορά ΕΧΑΕ από την Euronext – Πιερρακάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία
20:46 Συρία: «Σοβαρή παραβίαση κυριαρχίας» η επίσκεψη Νετανιάχου στα Υψίπεδα του Γκολάν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ