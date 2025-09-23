Τουρκία: Σάλος και συλλήψεις για κατασκοπεία, διέρρευσαν απόρρητα δεδομένα στρατιωτικών εξοπλισμών

Στην Τουρκία σάλος έχει προκαλέσει με την υπόθεση κλοπής και διαρροής απόρρητων δεδομένων στρατιωτικών εξοπλισμών της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, που είχε η γενική εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης να ξεκινήσει σχετική έρευνα για κατασκοπεία.

Όπως αναφέρουν μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία, οι αρμόδιες αρχές έχουν συλλάβει ήδη επτά άτομα, συμπεριλαμβανομένων πρώην τελωνειακών υπαλλήλων, για στρατιωτική και εμπορική κατασκοπεία τεχνολογιών και προϊόντων της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

Μια από τις τουρκικές εταιρείες που «χτυπήθηκαν» είναι η Aselsan, από την οποία εκλάπησαν απόρρητα δεδομένα, που στην συνέχεια φέρεται να πουλήθηκαν στο διαδίκτυο, σύμφωνα με δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Sabah.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά από μια μεγάλης κλίμακας έρευνα από τη Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης.

Τα κλεμμένα αρχεία περιείχαν τόσο εμπορικά όσο και πληροφορίες που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τρομοκρατικές ομάδες ή ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η Aselsan είναι μία από τις μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες στην Τουρκία, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της δημιουργίας του «Ατσαλένιου Θόλου» (Steel Dome) που έχει εξαγγείλει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με το πρόγραμμα «Golden Dome».

Οι ειδικοί ανησυχούν ότι η παραβίαση δεδομένων ασφαλείας θα έχει διεθνείς επιπτώσεις, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την κυβερνοασφάλεια στον αμυντικό τομέα της Τουρκίας.

Οι πληροφορίες που διέρρευσαν συμπεριελάμβαναν λεπτομέρειες σχετικά με τις ποσότητες, τα βάρη και τους τύπους προϊόντων της ASELSAN και τα δεδομένα, αφού πωλήθηκαν μέσω μιας ομάδας στο Telegram για πάνω από 7.000 δολάρια, κατέληξαν σε μια «αποθήκη δεδομένων» στην Ανατολική Ασία.

Η υπόθεση αναμένεται να αυξήσει την πίεση στην Άγκυρα για ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας στην αμυντική της βιομηχανία και θα μπορούσε να επηρεάσει την αμυντική συνεργασία της Τουρκίας με τους εταίρους του ΝΑΤΟ. Η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Σε μια σχετική εξέλιξη νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης διέταξε τη σύλληψη του ιδιοκτήτη της αμυντικής εταιρείας Assan Group με έδρα την Άγκυρα, καθώς και του γενικού διευθυντή της εταιρείας, σε μια υπόθεση που οι εισαγγελείς περιγράφουν ως έρευνα για «κατασκοπεία» που σχετίζεται με έγγραφα της κρατικής ασφάλειας.

