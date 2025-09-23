Vectis: Αυτόνομο drone που δεν απαιτεί πιλότο, δεν μπορεί να ανιχνευθεί από εχθρικά ραντάρ και συνοδεύει τα F-35

Αποτελεί την πιο πρόσφατη δημιουργία της Skunk Works, της μυστικής μονάδας της Lockheed Martin που στο παρελθόν γέννησε τα θρυλικά αεροσκάφη όπως το U-2, το SR-71 Blackbird και το F-117 Nighthawk

Vectis: Αυτόνομο drone που δεν απαιτεί πιλότο, δεν μπορεί να ανιχνευθεί από εχθρικά ραντάρ και συνοδεύει τα F-35
23 Σεπ. 2025 18:14
Pelop News

Η Lockheed Martin, μία από τις μεγαλύτερες αμυντικές και αεροδιαστημικές εταιρείες, παρουσίασε το Vectis, ένα νέο υπερσύγχρονο drone με πολλές δυνατότητες που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα της αμερικανικής αεροπορίας το 2028, όταν και θα κυκλοφορήσει.

Τραμπ: «Στην Ελλάδα το 54% των κρατουμένων στις φυλακές είναι αλλοδαποί»

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα αυτόνομο drone που δεν απαιτεί πιλότο, δεν μπορεί να ανιχνευθεί από εχθρικά ραντάρ και συνοδεύει τα F-35 σε αποστολές καταδίωξης, κατασκοπίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Sun, το «Vectis» αποτελεί την πιο πρόσφατη δημιουργία της Skunk Works, της μυστικής μονάδας της Lockheed Martin που στο παρελθόν γέννησε τα θρυλικά αεροσκάφη όπως το U-2, το SR-71 Blackbird και το F-117 Nighthawk. Χαρακτηρίζεται «game-changer» για την αεροπορική δύναμη των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Οι ιδιότητες του Vectis
Μεγαλύτερο από drone-πύραυλο αλλά μικρότερο από μαχητικό F-16, το Vectis εντάσσεται στην κατηγορία Group 5 UAV, δηλαδή ζυγίζει περισσότερα από 600 κιλά και μπορεί να επιχειρεί σε μεγάλα ύψη.

Οι πρώτες εικόνες δείχνουν ένα αεροσκάφος χωρίς ουρά, με σχήμα πτέρυγας δέλτα και εισαγωγές αέρα τοποθετημένες στην άνω πλευρά, όλα σχεδιασμένα για ελαχιστοποίηση της ανίχνευσης από ραντάρ.

Το drone θα μπορεί να εκτελεί αποστολές ακριβείας, ηλεκτρονικού πολέμου, επιτήρησης, καθώς και αμυντικές και επιθετικές επιχειρήσεις στον αέρα.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η δυνατότητα να λειτουργεί τόσο αυτόνομα όσο και ως «πιστός σύντροφος» προηγμένων μαχητικών, όπως το F-35 Lightning II.

Σύμφωνα με την Lockheed, θα έχει εμβέλεια που του επιτρέπει πτήσεις όχι μόνο εντός των ΗΠΑ αλλά και στον Ινδο-Ειρηνικό, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Σε αντίθεση με άλλα μυστικά πρωτότυπα, η Lockheed σκοπεύει να διαθέσει το Vectis όχι μόνο στην αμερικανική αεροπορία αλλά και σε συμμαχικές χώρες.

Το drone έχει σχεδιαστεί με «ανοιχτή αρχιτεκτονική» ώστε να μπορεί να αναβαθμίζεται εύκολα, ενώ η χρήση ψηφιακού σχεδιασμού και προηγμένων μεθόδων κατασκευής μειώνει το κόστος.

Ο επικεφαλής της Skunk Works, ΟJ Sanchez, τόνισε: «Το Vectis είναι η κορύφωση της εμπειρίας μας στην ανάπτυξη μαχητικών, την ενσωμάτωση πολύπλοκων συστημάτων και την αυτονομία. Δεν δημιουργούμε απλώς μια νέα πλατφόρμα – οικοδομούμε ένα νέο παράδειγμα για την αεροπορική ισχύ, βασισμένο σε ένα ευέλικτο, προσαρμόσιμο και οικονομικό πλαίσιο drone».

Τι σημαίνει η δημιουργία του Vectis για την αμερικανική Αεροπορία
Η παρουσίαση γίνεται σε μια περίοδο που η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ έχει τον μικρότερο στόλο στην ιστορία της, με λιγότερα από τα μισά μαχητικά που διέθετε το 1987.

Ταυτόχρονα, τα υπάρχοντα αεροσκάφη αποσύρονται ταχύτερα από ό,τι αντικαθίστανται, γεγονός που καθιστά την ανάπτυξη φθηνών, αυτόνομων drones όπως το Vectis αναγκαία.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας των ΗΠΑ, στρατηγός David W. Allvin, σημείωσε: «Το πρόγραμμα CCA (Collaborative Combat Aircraft – αεροσκάφος συνοδείας μάχης) αφορά την παροχή αποφασιστικού πλεονεκτήματος σε περιβάλλοντα υψηλής αντιπαράθεσης. Η διαδικασία επιταχύνει την ένταξη νέων συστημάτων μέσω καινοτόμου σχεδιασμού και στρατηγικών προμηθειών. Αυτά τα αεροσκάφη θα μας βοηθήσουν να περάσουμε από την ετοιμότητα σε επιχειρησιακή κυριαρχία».

Το Vectis αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του πτήση μέσα στα επόμενα δύο χρόνια και να καταστεί πλήρως επιχειρησιακό έως το 2028. Θα μπορεί να χρησιμοποιείται καθημερινά τόσο για εκπαίδευση όσο και για πολεμικές επιχειρήσεις, με την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα ενσωματωμένες εξ αρχής.

Η ευελιξία του ανοίγει τον δρόμο για αξιοποίησή του από το Ναυτικό, το Σώμα Πεζοναυτών αλλά και συμμαχικές αεροπορίες, φέρνοντας την Lockheed αντιμέτωπη με ανταγωνιστές, όπως το MQ-28 Ghost Bat της Boeing.

Την ώρα που η Κίνα παρουσιάζει δικά της «αόρατα» drones, η αποκάλυψη του Vectis δείχνει την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να διατηρήσουν την τεχνολογική τους υπεροχή.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Μιλάνο: Weekend απόδραση στην καρδιά της ιταλικής μόδας και κουλτούρας
23:36 Γιατί οι χάκερ λατρεύουν τα cookies; – Πώς θα μείνετε ασφαλείς
23:22 Το νέο μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη από το TikTok: «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα»
23:09 Ήπαρ: 7 τροφές που θωρακίζουν και μειώνουν τα ηπατικά ένζυμα
22:52 Διχασμός: Μία εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση
22:41 Ο ύπνος «ρυθμιστής» της αυξητικής ορμόνης – Νέα έρευνα αποκαλύπτει τον μηχανισμό
22:33 Αργεντινή: Επιστήμονες ανακαλύπτουν νέο είδος δεινοσαύρου με κόκαλο κροκόδειλου στο στόμα του
22:21 Black Rabbit: Η νέα σειρά του Netflix με τον Τζουντ Λο που «δίκασαν» οι κριτικοί και αποθέωσαν οι θεατές
22:08 Ο Τραμπ, η ομιλία του στον ΟΗΕ, τα χαλασμένα οτοκιού και οι κυλιόμενες σκάλες ΒΙΝΤΕΟ
22:00 Τουρισμός στη Δυτική Ελλάδα: Κερδίζουμε τις εντυπώσεις των επισκεπτών
21:51 Γάζα: Η Ινδονησία προσφέρθηκε να στείλει 20.000 στρατιώτες για διεθνή δύναμη
21:43 Πίεση της Κομισιόν σε Apple, Google, Microsoft και Booking για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών
21:31 Αϊτή: Drone σκότωσε 8 παιδιά στο πάρτι γενεθλίων αρχηγού συμμορίας ΒΙΝΤΕΟ
21:23 Μπιτσάκος στον Peloponnisos FM: «Η Πάτρα έχει μεγάλη παράδοση στο πόλο, θα δώσει ώθηση η Αγυιά»
21:17 Η στιγμή που η βόμβα των ΗΠΑ «τρύπησαν» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ΒΙΝΤΕΟ
21:15 Η περίπτωση Λοβέρδου: Από το «νέο πόλο» στην «πολιτική επιβίωση»
21:07 Παναθηναϊκός: Οι Ουκρανοί θέλουν παραμονή του Ρεμπρόφ στην Εθνική Ουκρανίας ως το τέλος των προκριματικών του Μουντιάλ
21:06 Τέμπη – Παρέμβαση από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη – Μόνο η πρόεδρος εφετών μπορεί να διατάξει εκταφή
20:59 Στην «Π» ο Σύμβουλος Πρέσβης της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι: «Συνηθισμένες οι είσοδοι ρωσικών drones»
20:48 Αφγανιστάν: Άφωνοι εργαζόμενοι αεροδρομίου: Βρήκαν 13χρονο στους τροχούς αεροσκάφους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ