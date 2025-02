Τραμπ και Μελάνια: Λαμπερή …ασορτί εμφάνιση στον Λευκό Οίκο

Η Μελάνια Τραμπ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή επανεμφάνιση στον Λευκό Οίκο το βράδυ του Σαββάτου, συνοδεύοντας τον Ντόναλντ Τραμπ σε επίσημο δείπνο με τους κυβερνήτες των Πολιτειών. Το προεδρικό ζεύγος τράβηξε τα βλέμματα με τη συντονισμένη εμφάνισή του, καθώς και οι δύο επέλεξαν κομψές μαύρες και λευκές αποχρώσεις.

Η Μελάνια φόρεσε ένα εντυπωσιακό μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο, σε μια διαχρονική και δυναμική επιλογή, ενώ ο Τραμπ εμφανίστηκε με το κλασικό του σμόκιν. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Πρόεδρος απέδωσε φόρο τιμής στη σύζυγό του, λέγοντας πως «δούλεψε σκληρά για να διασφαλίσει ότι όλα ήταν εξαιρετικά όμορφα».

Η εκδήλωση είχε επίσημο χαρακτήρα, αλλά δεν έλειψαν και οι χαλαρές στιγμές, με τον Τραμπ να δηλώνει με το χαρακτηριστικό του ύφος πως «είναι ανοιχτός σε τηλεφωνικές κλήσεις από όλους – Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς».

Η Μελάνια, που το τελευταίο διάστημα έχει επιλέξει να μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ Ουάσινγκτον, Νέας Υόρκης και Φλόριντα, έκανε αισθητή την παρουσία της με τη διακριτική της κομψότητα και την αψεγάδιαστη εμφάνισή της.

First lady Melania Trump makes glamorous return to White House as Donald pays tribute to her https://t.co/49OAVegTVv pic.twitter.com/HvztSNnwpj

— New York Post (@nypost) February 23, 2025