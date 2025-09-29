Τραμπ και Νετανιάχου συμφώνησαν, αλλά για να τελειώσει ο πόλεμος πρέπει να συμφωνήσει και η Χαμάς!

Τα δεδομένα πλέον έχουν ως εξής για την πόλεμο στη Γάζα και το τέλος του, που φαίνεται να έρχεται: Για μια «ιστορική ημέρα» μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά τη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο.

Ντόναλντ Τραμπ και Νετανιάχου παρουσίασαν το σχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα

Κατά τη συνάντηση, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αποδέχθηκε την πρόταση Τραμπ για τη Γάζα και πλέον, μένει μόνο να την αποδεχθεί και η Χαμάς.

Τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως, όσο και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τόνισαν ότι αν η Χαμάς δεν αποδεχθεί το σχέδιο για την ειρήνη, η Αμερική θα σταθεί στο πλευρό του Ισραήλ για ό,τι ακολουθήσει. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Νετανιάχου, ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει «με τον εύκολο ή με το δύσκολο τρόπο αλλά θα τελειώσει. Δεν κάναμε τόσες θυσίες για να μείνει η Χαμάς στη Γάζα και να κάνει φρικτές σφαγές».

Ξεκινώντας την συνέντευξη τύπου, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «είναι μία από τις πιο σπουδαίες μέρες… ».

«Το πολύ σε 72 ώρες οι όμηροι επιστρέφουν» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για πλήρη αποστρατικοποίηση στη Γάζα.

«Ελπίζω ότι θα έχουμε συμφωνία και για ειρήνη και να την δεχθεί και η Χαμάς γιατί όλοι οι υπόλοιποι την δέχθηκαν» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, διευκρινίζοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση το Ισραήλ θα έχει την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ για ό,τι ακολουθήσει…

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος γιατί όλοι έχουν κουραστεί από την κατάσταση που επικρατεί τόσα χρόνια. «Αν οι Παλαιστίνιοι δεν δεχθούν την συμφωνία, θα έχουν αυτοί την ευθύνη…» τόνισε.

«Θα είμαστε εκεί για να σας βοηθήσουμε με την ειρήνη, ίσως και αιώνια ειρήνη. Δεν είναι καλό αυτό;» αναρωτήθηκε. Συμπλήρωσε ότι το Ιράν θα συμμετάσχει στη βοήθεια αυτή για την ειρήνη.

«Είναι ώρα για την Χαμάς να δεχτεί το σχέδιο για την ειρήνη. Οι ηγέτες της οργάνωσης έχουν σκοτωθεί 3 φορές, είναι μια διαφορετική Χαμάς πια. Να βγουν μπροστά για να μπει τέλος στη βία. Είναι μια εξαιρετικά δίκαιη πρόταση για μια παντοτινή ειρήνη» τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ντανιάχου: «Δε θα είναι νέο ξεκίνημα μόνο για τη Γάζα αλλά και για ολόκληρη την περιοχή»

Ξεκινώντας τις δηλώσεις του, στην κοινή συνέντευξη τύπου, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε απευθυνόμενος στον Τραμπ:

«Αποδείξατε ότι είσαστε ο καλύτερος φίλος που είχε το Ισραήλ στην Λευκό Οίκο. Κάνετε τον κόσμο καλύτερο. Κάνουμε ένα κρίσιμο βήμα για τη Γάζα και την ειρήνη στην Μέση Ανατολή. Στηρίζω το σχέδιό σας για το τέλος του πολέμου στη Γάζα. Θα φέρει πίσω όλους τους ομήρους. Δε θα πετυχαίναμε όλα αυτά χωρίς τις θυσίες των στρατιωτών μας που πολεμούν σαν λιοντάρια».

«Όλοι οι όμηροι ζωντανοί και νεκροί θα επιστρέψουν, θα αφοπλιστεί η Χαμάς. Αν δεχτεί η Χαμάς τη συμφωνία, θα απελευθερωθούν οι όμηροι σε 72 ώρες…» είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Θα πετύχουμε, θα τελειώσει οριστικά ο πόλεμος» ανέφερε, τονίζοντας ότι θα δημιουργηθεί μια περίμετρος ασφαλείας έτσι ώστε η Χαμάς να μην αποτελέσει ξανά απειλή για το Ισραήλ.

«Αυτό μπορεί να γίνει με τον εύκολο ή με το δύσκολο τρόπο αλλά θα γίνει. Δεν κάναμε τόσες θυσίες για να μείνει η Χαμάς στη Γάζα και να κάνει φρικτές σφαγές» τόνισε.

«Δε θα είναι νέο ξεκίνημα μόνο για τη Γάζα αλλά και για ολόκληρη την περιοχή» είπε ο Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ και η Αμερική μπορούν να αλλάξουν το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής. Σας ευχαριστώ. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική, το Ισραήλ» κατέληξε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

