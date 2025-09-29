Ντόναλντ Τραμπ και Νετανιάχου παρουσίασαν το σχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Χαμάς είναι η μοναδική πλευρά που δεν έχει αποδεχθεί ακόμη το σχέδιο του Λευκού Οίκου για τη Γάζα.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά τη συνάντηση που είχε στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε την πρόταση για ειρήνη. Τόσο ο Νετανιάχου όσο και ο Αμερικανός πρόεδρος, τόνισαν ότι πλέον, μένει μόνο να αποδεχθεί την συμφωνία και η Χαμάς για τα τελειώσει οριστικά αυτός ο πόλεμος.

«Είμαστε κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα», η τοποθέτηση του Λευκού οίκου και τα δεδομένα

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ευχαρίστησε μια σειρά ηγετών που συνέβαλαν στην κατάρτιση του σχεδίου, αναφέροντας μεταξύ άλλων τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία, το Πακιστάν και την Αίγυπτο. Όπως είπε, οι χώρες αυτές θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην «αντιμετώπιση» της Χαμάς.

«Ελπίζω ότι θα έχουμε μια συμφωνία για την ειρήνη και, αν η Χαμάς απορρίψει τη συμφωνία – κάτι που είναι πάντα πιθανό – τότε θα είναι η μόνη που δεν την αποδέχθηκε. Όλοι οι υπόλοιποι την έχουν δεχθεί. Έχω όμως την αίσθηση ότι θα έχουμε μια θετική απάντηση», ανέφερε ο Τραμπ.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι αν η Χαμάς δεν συμφωνήσει, το Ισραήλ θα έχει την «πλήρη υποστήριξη» των ΗΠΑ για να «κάνει ό,τι χρειαστεί».

Τα βασικά σημεία του σχεδίου για τη Γάζα

– Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα.

– Η Γάζα θα είναι μια «αποριζοσπαστικοποιημένη, ελεύθερη από τρομοκρατία ζώνη» που δεν θα αποτελεί απειλή για τους γείτονές της.

– Εντός 72 ωρών από τη δημόσια αποδοχή αυτής της συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι όμηροι -ζωντανοί και νεκροί- θα επιστραφούν.

– Μόλις απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 κρατούμενους που εκτίουν ισόβια ποινή, καθώς και 1700 κατοίκους της Γάζας που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023.

– Οι ΗΠΑ θα καθιερώσουν διάλογο μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, προκειμένου να συμφωνήσουν σε ένα πολιτικό ορίζοντα για ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη.

– Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν σε αυτή την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως.

Χαμάς: «Έτοιμοι να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, στο τέλος του πολέμου – Δεν θα αφοπλιστούμε»

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Αχίρ αλ-Νόνο, δήλωσε στο καταριανό κανάλι Al-Arabi ότι η οργάνωση είναι διατεθειμένη να απελευθερώσει τους ομήρους μόνο με τη λήξη του πολέμου και την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, απαντώντας σε ερώτηση αν θα μπορούσε να συμφωνήσει σε απελευθέρωση εντός 48 ωρών, όπως φέρεται να προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο.

«Η παρουσία των αιχμαλώτων στη Χαμάς συνδέεται με τον τερματισμό του πολέμου και την αποχώρηση της κατοχής από τη Λωρίδα της Γάζας. Είτε αυτό συμβεί στις πρώτες ημέρες της συμφωνίας, είτε στα μέσα, είτε σταδιακά – αυτό θα αποτελεί μέρος της συζήτησης. Είμαστε έτοιμοι να απελευθερώσουμε όλους τους κρατούμενους που έχουμε, τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς. Η παρουσία τους είναι προσωρινή μέχρι το τέλος του πολέμου και μια αξιοπρεπή ανταλλαγή κρατουμένων», δήλωσε.

Ο αλ-Νόνο πρόσθεσε: «Υπάρχουν αιχμάλωτοι που έχουν πεθάνει και απαιτείται εξοπλισμός για την ανάκτηση των σορών τους. Αυτό χρειάζεται χρόνο και το έχουμε ήδη πει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Είμαστε έτοιμοι να τους απελευθερώσουμε όλους ως μέρος μιας συνολικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και την εξασφάλιση της αποχώρησης της κατοχής από τη Γάζα».

Αναφορικά με το τελευταίο σχέδιο, ο ίδιος τόνισε ότι η Χαμάς «δεν το έχει λάβει επισήμως και δεν αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα». Όπως είπε, «μόλις λάβουμε επισήμως το σχέδιο και το μελετήσει η ηγεσία της οργάνωσης, θα ανακοινώσουμε τη σαφή μας θέση».

Σε σχέση με την επόμενη μέρα, ο αξιωματούχος επανέλαβε ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για συμφωνία με την Παλαιστινιακή Αρχή: «Από την πρώτη μέρα έχουμε πει ότι ενδιαφερόμαστε για μια τεχνοκρατική κυβέρνηση που θα διοικεί τόσο τη Γάζα όσο και τη Δυτική Όχθη. Το πρόβλημα δεν είναι ανάμεσα σε εμάς και την Αρχή».

Παράλληλα, επανέλαβε την αμετακίνητη θέση της Χαμάς για τον αφοπλισμό: «Η θέση μας είναι ξεκάθαρη — η ένοπλη αντίσταση είναι δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού όσο υπάρχει κατοχή. Αν ο παλαιστινιακός λαός απελευθερωθεί και ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος, τότε δεν θα υπάρχει ανάγκη για αντίσταση και όπλα, και αυτό θα αποτελεί μέρος της παλαιστινιακής οντότητας».

«Ο Νετανιάχου κατάλαβε ότι ήρθε η στιγμή για ειρήνη – Ανακοινώνω τριμερή μηχανισμό με Ισραήλ και Κατάρ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ο Μπίμπι σήμερα κατάλαβε πως έχει έρθει η στιγμή για ειρήνη», προσθέτοντας ότι αυτό είναι το θέλημα τόσο του λαού του Ισραήλ όσο και ολόκληρης της Μέσης Ανατολής. «Επίσης δεν έχουν μείνει και πολλοί εχθροί στην περιοχή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις Συμφωνίες του Αβραάμ, τόνισε ότι «δείχνουν πως υπάρχουν ανεξάρτητες δυνατότητες για όλους» και πρόσθεσε ότι «σήμερα δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη δημιουργία τριμερούς μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Κατάρ για τα επόμενα βήματα στην περιοχή, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τερματισμό της σύγκρουσης και οικοδόμηση σταθερότητας.

Νετανιάχου σε Τραμπ: «Στηρίζω το σχέδιό σας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι στηρίζει πλήρως το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο «κρίσιμο βήμα όχι μόνο για να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά και για να στρωθεί το έδαφος για ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

«Στηρίζω το σχέδιό σας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα», είπε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στο 20 σημείων ειρηνευτικό πλάνο του Τραμπ, τονίζοντας ότι θα διασφαλίσει πως «το Ισραήλ δεν θα απειληθεί ξανά από τη Χαμάς».

Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους Ισραηλινούς στρατιώτες, οι οποίοι, όπως ανέφερε, «πολεμούν σαν λιοντάρια ενάντια στη βαρβαρότητα».

«Ο Νετανιάχου είναι πολεμιστής – Το Ισραήλ είναι τυχερό που τον έχει»

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνομιλίες του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Όπως είπε, ο Νετανιάχου είναι «πολύ ξεκάθαρος στην αντίθεσή του σε ένα παλαιστινιακό κράτος», θέση που συμμερίζεται και ο ίδιος. Πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός ηγέτης «συνεχώς αναφέρεται στην 7η Οκτωβρίου» και ότι «κατανοεί και σέβεται τη στάση του σε πολλά ζητήματα».

«Αυτό που κάνει σήμερα είναι τόσο καλό για το Ισραήλ», τόνισε ο Τραμπ, σημειώνοντας ακόμη ότι «παρατηρεί πλήθη που συγκεντρώνονται διαρκώς στο Ισραήλ και κρατούν το όνομά του», όπως είπε, «για κάποιον λόγο με συμπαθούν».

Απευθυνόμενος στον Νετανιάχου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Είναι πολεμιστής και το Ισραήλ είναι τυχερό που τον έχει».

«Ιστορική ημέρα, πολύ κοντά σε συμφωνία για κατάπαυση πυρός στη Γάζα»

Με καθυστέρηση άνω της μίας ώρας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκαν τελικά για τις δηλώσεις τους.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι στις συνομιλίες τους συζήτησαν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το Ιράν, το εμπόριο, τις Συμφωνίες του Αβραάμ, αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο της «ειρήνης στη Μέση Ανατολή». «Είμαστε, τουλάχιστον, πάρα πολύ κοντά. Και νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει το “πολύ κοντά”», δήλωσε χαρακτηριστικά για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό «γιατί πραγματικά μπήκε στη μάχη και έκανε τη δουλειά», τονίζοντας ότι «συνεργαστήκαμε καλά, όπως έχουμε κάνει και με πολλές άλλες χώρες».

Στη συνέχεια δήλωσε ότι «σήμερα είναι ιστορική μέρα για την ειρήνη», σημειώνοντας πως με τον Νετανιάχου συζήτησαν «πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα», αν και, όπως είπε, «αυτό είναι μόνο μέρος της ευρύτερης εικόνας».

«Ας την ονομάσουμε αιώνια ειρήνη στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ευχαρίστησε τον Νετανιάχου «για την αποδοχή του σχεδίου», το οποίο ωστόσο δεν έχει ακόμη σχολιαστεί δημόσια από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Ο Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από το Κατάρ για το πλήγμα στη Ντόχα

Σύμφωνα με τους Times of Israel, που επικαλούνται το ισραηλινό κανάλι Channel 12, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμν Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, για την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου. Η τηλεφωνική συνομιλία, διάρκειας αρκετών λεπτών, φέρεται να πραγματοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο, παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συμμετείχε στην κλήση.

Ο Νετανιάχου φέρεται να αναγνώρισε την παραβίαση της κυριαρχίας του Κατάρ και να εξέφρασε τη λύπη του για τον θάνατο ενός Καταριανού φρουρού ασφαλείας κατά την επίθεση. Το Channel 12 αναφέρει ακόμη το ενδεχόμενο καταβολής αποζημίωσης στην οικογένεια του θύματος.

Πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτή η κίνηση αποκλιμάκωσης θεωρείται καθοριστική για τις τρέχουσες διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων. Το Κατάρ, το οποίο είχε αναστείλει τον ρόλο του ως μεσολαβητής μετά το πλήγμα που στόχευε ηγετικά στελέχη της Χαμάς στη Ντόχα, φέρεται να έχει υποδείξει στους Αμερικανούς ότι μπορεί να πείσει το ισλαμιστικό κίνημα να αποδεχθεί την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Το Κατάρ χαιρετίζει τη συγγνώμη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και την υπόσχεσή του να μην ξαναπλήξει τη Ντόχα

Ενώ η Ουάσιγκτον αναμένει την κοινή συνέντευξη Τύπου Τραμπ – Νετανιάχου, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ισραηλινού πρωθυπουργού και του Καταριανού ομολόγου του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από το Κατάρ για το πλήγμα που πραγματοποιήθηκε στη Ντόχα στις αρχές Σεπτεμβρίου και υποσχέθηκε ότι ένα τέτοιο περιστατικό δεν θα επαναληφθεί.

Από το Οβάλ Γραφείο, ο Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Καταριανό πρωθυπουργό Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί εξέφρασε τη λύπη του για την παραβίαση της κυριαρχίας του Κατάρ «με στόχο στελέχη της Χαμάς κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για τους ομήρους».

Η αμερικανική ανακοίνωση διευκρίνισε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να δημιουργήσουν έναν «τριμερή μηχανισμό» για τη βελτίωση των σχέσεών τους. Η Ντόχα χαιρέτισε αυτές τις διαβεβαιώσεις και επανέλαβε τη βούλησή της να συμβάλει ουσιαστικά στη σταθερότητα της περιοχής, ενώ ο Νετανιάχου εξέφρασε τη δέσμευσή του προς την ίδια κατεύθυνση

