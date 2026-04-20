Τραμπ: «Ο Βανς ταξιδεύει για το Πακιστάν», ξεκινούν οι νέες επαφές

Η συμμετοχή του Τζέι Ντι Βανς στην αμερικανική αντιπροσωπεία δεν ήταν σίγουρη το απόγευμα της Κυριακής,

20 Απρ. 2026 17:17
Εξελίξεις στο θέμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η αμερικανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Τζέι Ντι Βανς, ταξιδεύει για το Πακιστάν και έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο nypost.com, επιβεβαίωσε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η αμερικανική αντιπροσωπεία κατευθύνονται προς το Πακιστάν και αναμένεται να προσγειωθούν εντός των επόμενων ωρών.

«Υποτίθεται ότι θα γίνουν οι συνομιλίες», είπε ο Τραμπ σε μια σύντομη συνέντευξη, παρά τις αναφορές που εμφανίζουν το καθεστώς της Τεχεράνης προς το παρόν αρνητικό ως προς την πραγματοποίηση του β’ γύρου των συνομιλιών. «Γι’ αυτό υποθέτω ότι, σε αυτό το στάδιο, κανείς δεν παίζει παιχνίδια», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ενημέρωσε ότι στην αμερικανική αντιπροσωπεία συμμετέχουν επίσης, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ. «Κατευθύνονται προς τα εκεί αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Τραμπ λίγο μετά τις 9 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (16:00 ώρα Ελλάδας).

Η συμμετοχή του Τζέι Ντι Βανς στην αμερικανική αντιπροσωπεία δεν ήταν σίγουρη το απόγευμα της Κυριακής, όταν ο Τραμπ είχε πει πως ο αντιπρόεδρος δεν θα πάει στο Πακιστάν για λόγους ασφαλείας.

Πακιστανική πηγή σημείωσε επίσης ότι η κατάπαυση του πυρός λήγει στις 22 Απριλίου στις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), δηλαδή στις 03:00 τα ξημερώματα της 23ης Απριλίου, ώρα Ελλάδας.

