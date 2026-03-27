Τραμπ on air: Η ατάκα στην παρουσιάστρια του Fox που προκάλεσε αμηχανία

Μια αμήχανη στιγμή σημειώθηκε στη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης του Ντόναλντ Τραμπ στην εκπομπή «The Five» του Fox News, όταν η συζήτηση για την κατάσταση στο Ιράν πήρε ξαφνικά προσωπική τροπή. Την ώρα που η παρουσιάστρια Ντάνα Περίνο τον ρωτούσε για το πώς βιώνουν οι πολίτες την κρίση, ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να της κάνει κομπλιμέντο στον αέρα.

Trump flirts with Fox News presenter and says she is getting ‘better looking’ when asked about Iran War and whether Iranians are starving to death https://t.co/yHZ9gLPwFJ — Daily Mail (@DailyMail) March 27, 2026

Σύμφωνα με το απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα της εκπομπής, ο Τραμπ τη ρώτησε αν θυμάται ένα παλιό τους δείπνο στον Trump Tower και στη συνέχεια της είπε πως δεν έχει αλλάξει, προσθέτοντας ότι «ίσως να είναι ακόμα πιο όμορφη από τότε». Μάλιστα, συνόδευσε το σχόλιό του με τη φράση ότι «δεν πρέπει να το πω αυτό» γιατί, όπως είπε, «θα είναι το τέλος της πολιτικής μου καριέρας».

“Do you remember when we had lunch years ago in the base of Trump Tower when it was a brand-new building?” US President Donald Trump appears to flirt with Fox News host after being asked about the situation of Iranians. pic.twitter.com/LSjNTR0yQL — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 27, 2026

Η Ντάνα Περίνο αντιμετώπισε τη στιγμή με εμφανή αμηχανία και προσπάθησε να ελαφρύνει το κλίμα, αποδίδοντας το αποτέλεσμα στο τμήμα μαλλιών και μακιγιάζ του καναλιού. Ο Τραμπ, πάντως, επέμεινε στο ύφος του, λέγοντας ότι πια «δεν επιτρέπεται να λες ότι μια γυναίκα είναι όμορφη», ενώ απευθύνθηκε και στον Τζέσι Γουότερς, λέγοντάς του χαριτολογώντας πως πρέπει να είναι προσεκτικός.

Η στιγμή πήρε γρήγορα έκταση στα social media και σε αμερικανικά μέσα, ακριβώς επειδή ήρθε μέσα σε μια συζήτηση που αφορούσε ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα, δηλαδή τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι άμαχοι στο Ιράν εν μέσω πολέμου. Ορισμένα δημοσιεύματα στάθηκαν στο ότι ο Τραμπ απέφυγε αρχικά να απαντήσει ευθέως στην ερώτηση και μετέφερε το κέντρο βάρους σε μια πιο προσωπική, τηλεοπτική στιγμή.

“Did the CIA tell you that Ayatollah Jr. is gay?”@POTUS: “They did say that… I think a lot of people are saying that — which puts him off to a bad start in that particular country.” pic.twitter.com/Gd5miHN6vQ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 26, 2026

Στην ίδια συνέντευξη, ο Τραμπ προχώρησε και σε άλλες αμφιλεγόμενες τοποθετήσεις για το Ιράν, επαναλαμβάνοντας ισχυρισμούς που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αποδίδει σε ενημέρωση από αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Οι συγκεκριμένες δηλώσεις πυροδότησαν νέο κύκλο αντιδράσεων, με τη συνέντευξη να συζητιέται τελικά τόσο για το περιεχόμενό της όσο και για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε on air.

