Τραμπ: Στέλνει στρατό στο Πόρτλαντ! Ανέπτυξε την Εθνοφρουρά και πεζοναύτες στο Λος Άντζελες μέσα στο καλοκαίρι

«Δίνω εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να διαθέσει τα απαραίτητα στρατεύματα»

27 Σεπ. 2025 18:35
Pelop News

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον Υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, να στείλει στρατό για την προστασία του Πόρτλαντ και των ομοσπονδιακών μεταναστευτικών εγκαταστάσεων.

Ο Τραμπ ανέφερε σήμερα (27.09.2025) ότι η απόφαση ήταν αναγκαία για την προστασία των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε ως «πολιορκούμενες από επιθέσεις της Antifa και άλλων εγχώριων τρομοκρατών».

«Κατόπιν αιτήματος της Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοεμ, δίνω εντολή στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, να διαθέσει όλα τα απαραίτητα στρατεύματα για την προστασία του Πόρτλαντ, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, καθώς και οποιασδήποτε εγκατάστασης της ICE που βρίσκεται υπό πολιορκία από επιθέσεις της Antifa και άλλων εγχώριων τρομοκρατών», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ενέτεινε τις προσπάθειές του να αντιμετωπίσει αυτό που αποκαλεί «ριζοσπαστική αριστερά», την οποία κατηγορεί για τα προβλήματα πολιτικής βίας στη χώρα.

Ανέπτυξε την Εθνοφρουρά και ενεργούς πεζοναύτες στο Λος Άντζελες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς και ως μέρος της ανάληψης ελέγχου των δυνάμεων επιβολής του νόμου στην Περιφέρεια της Κολούμπια.

Η εγκατάσταση της ICE στο Πόρτλαντ έχει γίνει συχνός στόχος διαδηλώσεων, που μερικές φορές καταλήγουν σε βίαιες συγκρούσεις. Ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες έχουν τραυματιστεί και αρκετοί διαδηλωτές έχουν κατηγορηθεί για επίθεση.

Ο Τραμπ, σε δηλώσεις του την Πέμπτη στο Οβάλ Γραφείο, υπαινίχθηκε ότι ετοιμάζεται κάποια επιχείρηση.

«Θα βγούμε εκεί έξω και θα τους κάνουμε μια γερή επίδειξη δύναμης στο Πόρτλαντ», είπε, περιγράφοντάς τους ως «επαγγελματίες ταραχοποιούς και αναρχικούς».
