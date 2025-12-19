Τραγωδία σε σάουνα στο Τόκιο: Ζευγάρι πέθανε παγιδευμένο από φωτιά με χαλασμένη πόρτα και ανενεργό συναγερμό

Θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε στο Τόκιο της Ιαπωνίας, όταν ένα ζευγάρι εγκλωβίστηκε μέσα σε δωμάτιο σάουνας, όπου ξέσπασε φωτιά, χωρίς να μπορέσει να διαφύγει ή να καλέσει βοήθεια. Οι δύο άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο, σε συνθήκες που θυμίζουν δυστοπικό σενάριο, αλλά αποδεικνύονται απολύτως πραγματικές.

Σύμφωνα με τις ιαπωνικές αρχές και τοπικά μέσα ενημέρωσης, η φωτιά ξέσπασε στο δωμάτιο σάουνας της εγκατάστασης Sauna Tiger, στην περιοχή Ακασάκα. Το ζευγάρι εγκλωβίστηκε καθώς το πόμολο της πόρτας ήταν ελαττωματικό και αποκολλήθηκε, ενώ το κουμπί κινδύνου για την ειδοποίηση του προσωπικού δεν λειτουργούσε.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Τόκιο διερευνά το ενδεχόμενο το δυστύχημα να συνδέεται άμεσα με σοβαρές παραλείψεις στην ασφάλεια της εγκατάστασης. Όπως διαπιστώθηκε, το σύστημα συναγερμού έκτακτης ανάγκης ήταν απενεργοποιημένο και, σύμφωνα με μαρτυρίες προσωπικού, δεν λειτουργούσε εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε γύρω στις 12:25 τοπική ώρα τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, όταν ενεργοποιήθηκε συναγερμός πυρκαγιάς στο κτίριο. Κατά την άφιξή τους, οι πυροσβέστες εντόπισαν το πόμολο της πόρτας της σάουνας πεσμένο στο πάτωμα.

Το ζευγάρι βρέθηκε πεσμένο στο δάπεδο, ο ένας πάνω στον άλλον, με τα κεφάλια τους κοντά στην πόρτα, γεγονός που δείχνει ότι προσπάθησαν μέχρι την τελευταία στιγμή να διαφύγουν. Μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Στο εσωτερικό της σάουνας εντοπίστηκε καμένη πετσέτα, στοιχείο που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε όταν ήρθε σε επαφή με τις καυτές πέτρες της σάουνας. Παράλληλα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το κουμπί συναγερμού στον τοίχο είχε αφαιρεμένο κάλυμμα, ένδειξη ότι το ζευγάρι πιθανότατα προσπάθησε να το ενεργοποιήσει για να καλέσει βοήθεια.

Τα θύματα ήταν η 37χρονη Γιόκο Ματσούντα, τεχνίτρια νυχιών, και ο 36χρονος σύζυγός της Μασανάρι, ιδιοκτήτης κομμωτηρίου, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Σε ανακοίνωσή της, η Sauna Tiger εξέφρασε «βαθύτατα συλλυπητήρια» στις οικογένειες των θυμάτων, κάνοντας λόγο για «ανείπωτη θλίψη». Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες για παραλείψεις που κόστισαν ανθρώπινες ζωές.

