Τραγωδία στη Λένορμαν: Μοτοσικλετιστής νεκρός μετά από ανατροπή
Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λένορμαν, με έναν μοτοσικλετιστή να χάνει τη ζωή του μετά από ανατροπή της μηχανής του.
Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 11:30 το πρωί της Τετάρτης στη Λένορμαν, στο ύψος του αριθμού 60, με θύμα έναν αναβάτη μηχανής.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, η οποία ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
