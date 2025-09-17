Τραγωδία στη Λένορμαν: Μοτοσικλετιστής νεκρός μετά από ανατροπή

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 11:30 το πρωί της Τετάρτης στη Λένορμαν, στο ύψος του αριθμού 60, με θύμα έναν αναβάτη μηχανής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, η οποία ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



