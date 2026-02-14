Τραγωδία στη Λούτσα: «Τι έκανα;» φώναζε ο 15χρονος οδηγός μετά τη μοιραία σύγκρουση – ΒΙΝΤΕΟ

Σοκ προκαλεί το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα με θύμα έναν 15χρονο. Το βίντεο της σύγκρουσης καταγράφει τις δραματικές στιγμές, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη.

Τραγωδία στη Λούτσα: «Τι έκανα;» φώναζε ο 15χρονος οδηγός μετά τη μοιραία σύγκρουση – ΒΙΝΤΕΟ
14 Φεβ. 2026 8:55
Pelop News

Βαριά θλίψη έχει προκαλέσει στη Λούτσα ο θάνατος ενός 15χρονου σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13 Φεβρουαρίου 2026), όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με δύο ακόμη ανήλικους προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο.

Το δυστύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος, με κατοίκους της περιοχής να κάνουν λόγο για έναν εκκωφαντικό θόρυβο από τη σύγκρουση, πριν ειδοποιήσουν άμεσα το ΕΚΑΒ και την αστυνομία.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που έχει έρθει στο φως καταγράφεται το όχημα να κινείται με ταχύτητα, να εκτρέπεται της πορείας του και τελικά να προσκρούει στο δέντρο. Ο οδηγός, επίσης 15 ετών, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο –σύμφωνα με πληροφορίες– είχε πάρει χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς του.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση ο συνοδηγός, επίσης 15χρονος, τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ οι άλλοι δύο ανήλικοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί ο ιατρικός έλεγχος τις επόμενες ημέρες.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν δραματικές στιγμές μετά το δυστύχημα, με τον οδηγό να φωνάζει σοκαρισμένος «Τι έκανα; Τι έκανα;», ενώ άλλος μάρτυρας ανέφερε πως ένα από τα παιδιά εκτινάχθηκε έξω από το όχημα κατά τη σύγκρουση.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το όχημα τη στιγμή της πρόσκρουσης.


