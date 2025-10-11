Τραγωδία στη Μύκονο: Γνωστός κατασκευαστής σκοτώθηκε οδηγώντας τρίτροχο BINTEO

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (11/10) στη Μύκονο, στην περιοχή του Ταγκού, με έναν γνωστό κατασκευαστή να χάνει τη ζωή του επί τόπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 10:30, όταν ο οδηγός, πολωνικής καταγωγής, κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα με το τρίτροχο όχημά του. Κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, το όχημα εξετράπη της πορείας του και ο ίδιος εκσφενδονίστηκε, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το τρίτροχο όχημα, ιδιαίτερα εντυπωσιακό και σπάνιο στους δρόμους της Μυκόνου, είχε αναπτύξει υψηλή ταχύτητα τη στιγμή της πρόσκρουσης. Ορισμένοι μάλιστα εκτίμησαν ότι αν ο οδηγός φορούσε κράνος, ίσως να είχε σωθεί.

Οι αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ η είδηση του θανάτου του κατασκευαστή έχει προκαλέσει θλίψη στη τοπική κοινωνία του νησιού.

