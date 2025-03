Τραγωδία στη Βόρεια Μακεδονία: Δεκάδες συλλήψεις για την πυρκαγιά στο κλαμπ, υπόθεση διαφθοράς ερευνούν οι αρχές ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζεται το δράμα στη Βόρεια Μακεδονία μετά την καταστροφική φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής στη ντισκοτέκ «Pulse» στην πόλη Κότσανι, προκαλώντας τον θάνατο 59 ατόμων και τον τραυματισμό άνω των 150.

Dozens of people were killed and more than 100 injured when a fire broke out in a nightclub in the North Macedonian town of Kočani, Interior Minister Pance Toskovski said https://t.co/JbPPaXwWWT pic.twitter.com/VpPAKcQtBn

— Reuters (@Reuters) March 16, 2025