Τρένο: Μελέτη και προτάσεις του πατρινού αρχιτέκτονα Νίκου Πολυζώη

Το προτεινόμενο σχέδιο εστιάζει στην αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδομών, στη σταδιακή επέκταση του δικτύου και στην ομαλή ένταξη των σιδηροδρομικών έργων στο περιβάλλον, μέσα από πέντε διαδοχικές φάσεις.

16 Νοέ. 2025 10:08
Pelop News

Μια ολοκληρωμένη μελέτη για την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής παρουσίασε ο πατρινός αρχιτέκτονας και μέλος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου, Νίκος Πολυζώης, στην πρόσφατη εκδήλωση του Επιμελητηρίου Ηλείας, στον Πύργο.

Το προτεινόμενο σχέδιο εστιάζει στην αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδομών, στη σταδιακή επέκταση του δικτύου και στην ομαλή ένταξη των σιδηροδρομικών έργων στο αστικό περιβάλλον, μέσα από πέντε διαδοχικές φάσεις.

Α’ Φάση – Δημιουργία βασικού δικτύου

Η πρώτη φάση προβλέπει την άμεση λειτουργία του Δυτικού Σιδηροδρομικού Αξονα και τη σύνδεση με το νέο λιμάνι της Πάτρας. Περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της διπλής ηλεκτρικής γραμμής από τον Ψαθόπυργο έως τον Αγιο Διονύσιο, επίγεια και χωρίς υπογειοποίηση, καθώς δεν δημιουργούνται περιβαλλοντικοί ή πολεοδομικοί περιορισμοί. Η γραμμή θα προστατεύεται με συρματοπλέγματα και η γύρω ζώνη των 25 μέτρων θα αξιοποιηθεί για οδικές και πράσινες υποδομές. Η διαμπερής επικοινωνία θα εξασφαλίζεται με 28 υπόγειες διαβάσεις, ενώ η σύνδεση Αγίου Διονυσίου-Αγίου Ανδρέα θα διατηρηθεί ως εφεδρική. Η γραμμή θα επεκτείνεται έως την Κάτω Αχαΐα και το νέο λιμάνι, όπου θα δημιουργηθούν διακλαδώσεις για εμπορευματικές και προσωρινές επιβατικές ανάγκες.

Β’ Φάση – Επέκταση και ηλεκτροδότηση

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την πλήρη ηλεκτροδότηση της γραμμής από το Αίγιο έως τον Αγιο Διονύσιο, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο ταξιδιού προς Αθήνα. Προβλέπονται επίσης νέες διακλαδώσεις προς το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Νοσοκομείο Ρίου, καθώς και σύνδεση του νέου λιμανιού με τη γραμμή προς Κάτω Αχαΐα, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο προαστιακό δίκτυο.

Γ’ Φάση – Υπογειοποίηση στο κέντρο

Η τρίτη φάση αφορά την υπογειοποίηση της γραμμής από τον Αγιο Διονύσιο έως τον Αγιο Ανδρέα, με τη μέθοδο «cut and cover» κάτω από την οδό Αγίου Ανδρέα. Η σήραγγα θα έχει δύο υπόγειες στάσεις και θα επιτρέψει την πλήρη ανάπλαση της παραλιακής ζώνης. Το κόστος εκτιμάται μεταξύ 70 και 100 εκατ. ευρώ.

Δ’ Φάση – Αστικό τραμ

Η τέταρτη φάση περιλαμβάνει τη δημιουργία αστικού τραμ με οριζόντιο και κάθετο δίκτυο, συνδέοντας κεντρικά σημεία, το Παμπελοποννησιακό Στάδιο και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Ε’ Φάση – Μελλοντικές επεκτάσεις

Τέλος, προβλέπονται επεκτάσεις προς τη ΒΙΠΕ και τον Αραξο, καθώς και επέκταση του τραμ έως την Οβρυά, μεταμορφώνοντας την Πάτρα σε σύγχρονο περιφερειακό κόμβο.

