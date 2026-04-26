Τρία μέτρα που σκέφτεται το επιτελείο Μητσοτάκη να ανακοινώσει στη ΔΕΘ

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει ως αφετηρία την ισχυρή απόδοση της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με τα μέτρα περιορισμού της φοροδιαφυγής.

26 Απρ. 2026 16:11
Pelop News

Η δημοσιοποίηση από Eurostat και ΕΛΣΤΑΤ των δημοσιονομικών επιδόσεων που πέτυχε η Ελλάδα το 2025 σε σχέση με τους στόχους του προϋπολογισμού, ανοίγουν την πόρτα για την επεξεργασία του νέου πακέτου ελαφρύνσεων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Τα νέα μέτρα στήριξης 500 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Τετάρτη, αποτελούν το πρώτο βήμα στον συνολικότερο κυβερνητικό προγραμματισμό για την επιστροφή των θετικών δημοσιονομικών επιδόσεων στην κοινωνία εφέτος και το 2027.

Μέρος αυτού του σχεδιασμού είναι και οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ, η έκταση των οποίων αρχίζει να προδιαγράφεται μετά την επικύρωση των στοιχείων για την αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2025 στο 4,9% του ΑΕΠ έναντι προηγούμενου στόχου 3,7% του ΑΕΠ.

Πίσω από τον κυβερνητικό σχεδιασμό βρίσκεται η ισχυρή απόδοση της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με τα θετικά αποτελέσματα που φέρνουν τα μέτρα περιορισμού της φοροδιαφυγής.

Παρά το υψηλό κόστος λόγω της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα παραμείνει εφέτος στα επίπεδα του 2% μετά την αναθεώρηση του αρχικού στόχου 2,4% όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Μεταξύ των μέτρων που αναμένεται να εξεταστούν είναι:

-Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις, βασικό αίτημα της αγοράς. Σημειώνεται ότι το τέλος επιτηδεύματος έχει ήδη καταργηθεί από το 2025 για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

-Η μείωση του ποσοστού της προκαταβολής φόρου για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σήμερα στο 80% του φόρου εισοδήματος που προκύπτει από την κερδοφορία του προηγούμενου έτους ενώ για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις το ποσοστό αυτό είναι 50% για τα πρώτα τρία χρόνια.

-Νέα μείωση των εργοδοτικών εισφορών το 2027, μεγαλύτερη από τη μισή μονάδα που έχει ήδη ανακοινωθεί.

