Τρίκαλα Κορινθίας: Αρωμα άγριας φύσης

Η σημερινή μας επιλογή είναι ένας ορεινός προορισμός, κοντά στην Πάτρα, που προσφέρεται για κοντινή και οικονομική εξόρμηση την περίοδο των Χριστουγέννων

Ο λόγος για την Ορεινή Κορινθία η οποία έχει άρωμα άγριας φύσης και αναμφίβολα θα σας μαγέψει. Το όλο τοπίο, ειδικά αν είναι και χιονισμένο, όπως συμβαίνει τους χειμερινούς μήνες, θα σας δώσει την αίσθηση πως βρίσκεστε κάπου στις Αλπεις.

Τα Τρίκαλα Κορινθίας απέχουν 144 χλμ. από την Αθήνα και 120 χλμ. από την Πάτρα και φτάνετε ως εκεί ακολουθώντας μια μαγευτική διαδρομή στην Ορεινή Κορινθία. Λίγο μετά το Ξυλόκαστρο, με κατεύθυνση προς Πάτρα, ο δρόμος στρίβει αριστερά.

Στην περιοχή υπάρχουν τρία μεγάλα χωριά τα οποία πάμε να τα δούμε αναλυτικά:

Κάτω Τρίκαλα: Αφετηρία της χειμωνιάτικης αυτής βόλτας μας στην Ορεινή Κορινθία τα Κάτω Τρίκαλα. Στο χωριό δεσπόζει η πετρόκτιστη πλατεία με τα δύο υπεραινώβια πλατάνια της. Το υψόμετρο; Κοντά 900 μέτρα. Αυτό σημαίνει υπέροχη θέα στο βουνό και τη θάλασσα. Και όπου υπάρχει θέα στην Ελλάδα υπάρχει συνήθως και καλό φαγητό. Ταβέρνες και καφετέριες περιτριγυρίζουν το γραφικό σκηνικό της παραδοσιακής πλατείας. Στο πρόγραμμά της περιήγησής σας θα πρέπει να βάλετε οπωσδήποτε μια στάση στον εντυπωσιακό ναό του Αγ. Δημητρίου από το 1697.

Μεσαία Τρίκαλα: Το παραδοσιακό στοιχείο επικρατεί στα Μεσαία Τρίκαλα που έχουν καταφέρει να διατηρήσουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία τους παρά τα νέα κτίσματα που έχουν ξεπροβάλει στο χωριό. Η πέτρα και το ξύλο κυριαρχούν. Η υποδομή εδώ είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη: ξενώνες, ξενοδοχεία, καφέ, ταβέρνες. Επισκεφθείτε τη Μονή της Παναγίας του 1700 και περιηγηθείτε στη Ζήρεια και τα ορειβατικά μονοπάτια.

Ανω Τρίκαλα: Πετρόκτιστα αρχοντικά και παλιές εκκλησίες θα συναντήσετε στα δρομάκια του χωριού, όπως ο ναός του Αγ. Νικολάου, το Αρχοντικό των Νοταράδων και το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Αγιος Γεράσιμος. Βγαίνοντας, από το χωριό ο δρόμος μάς βγάζει στο μοναστήρι του Αγ. Βλασίου, που χρονολογείται γύρω στο 1400 και έχει χτιστεί κοντά στο σημείο που βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα του.

Το χιονοδρομικό κέντρο της Ζήρειας βρίσκεται μόλις 10 χλμ από τα Τρίκαλα και διαθέτει μια μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων: πίστα αρχαρίων με εκπαιδευτή, πίστα για προχωρημένους, έλκηθρα για τα παιδιά, μηχανάκια χιονιού (snowmobile), σκι αντοχής με μεγάλη ποικιλία διαδρομών, ορειβατικό σκι, trekking, πεζοπορία, ορεινή διάσχιση και ορειβασία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



