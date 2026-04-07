Τροχαίο στον Βόλο με ΙΧ να μπαίνει σε πολυκατοικία! ΦΩΤΟ

Πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο κέντρο του Βόλου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή, όπως αναφέρει το thenewspaper.gr.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στη διασταύρωση των οδών Κασσαβέτη και 28ης Οκτωβρίου.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενη πολυκατοικία, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Παρά την ένταση του ατυχήματος, δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, γεγονός που αποδίδεται και στην άμεση κινητοποίηση των εμπλεκομένων και των περαστικών.



