Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στη διασταύρωση των οδών Κασσαβέτη και 28ης Οκτωβρίου

07 Απρ. 2026 18:50
Πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο κέντρο του Βόλου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή, όπως αναφέρει το thenewspaper.gr.

Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στη Λάρισα, ένας σοβαρά τραυματίας που διασωληνώθηκε, ΦΩΤΟ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στη διασταύρωση των οδών Κασσαβέτη και 28ης Οκτωβρίου.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενη πολυκατοικία, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Παρά την ένταση του ατυχήματος, δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, γεγονός που αποδίδεται και στην άμεση κινητοποίηση των εμπλεκομένων και των περαστικών.
19:00 Τώρα οι παρακολουθήσεις τηλεφώνων είναι καλές; 
18:50 Τροχαίο στον Βόλο με ΙΧ να μπαίνει σε πολυκατοικία! ΦΩΤΟ
18:45 Πετρέλαιο: Οι απειλές Τραμπ στο Ιράν σπρώχνουν ξανά ψηλά τις τιμές
18:40 Καιρός: Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 28 βαθμούς! Πού αναμένονται βροχές τη Μεγάλη Τετάρτη
18:31 Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια, ΦΩΤΟ
18:30 Δέρμα: Οι πιο παράξενες τάσεις ομορφιάς που έγιναν viral – Τι αξίζει πραγματικά
18:20 Οι γυναίκες της ΝΕΠ νίκησαν το ΝΟ Ρέθυμνου και πήραν νέα «ανάσα»
18:18 Παρλιάρος: Ο κόσμος ζητά την επιστροφή μου στην τηλεόραση
18:11 «Ο θρίαμβος της ζωής επί του θανάτου, η συντριβή του σκότους απ’ το φως, η νίκη της ελπίδας, της πίστης και της αισιοδοξίας»
18:09 Από την πίεση στις απειλές: Το χρονικό των τελεσιγράφων Τραμπ στο Ιράν
18:01 Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» είναι για το Πάσχα ό,τι είναι το «Ρετιρέ» για το καλοκαίρι
18:00 Πάτρα: «Φάλτσα» της Μπάντας του Δήμου – Δεν συμμετείχε ούτε φέτος στις εορτές Εξόδου
17:56 Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη άνω του 1% κόντρα στις διεθνείς πιέσεις
17:50 Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στη Λάρισα, ένας σοβαρά τραυματίας που διασωληνώθηκε, ΦΩΤΟ
17:41 Τουρκικά, οπλισμένα, F-16 πέταξαν πάνω από το Αιγαίο, 8 παραβάσεις του FIR Αθηνών
17:36 ΔΥΠΑ: Έως 15 Απριλίου οι αιτήσεις για προσλήψεις ανέργων με 100% επιδότηση
17:31 Λουτσέσκου: Δεύτερο έμφραγμα και πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια
17:25 DigiWest: Η 1η Ψηφιακή Συνάντηση ανοίγει τον δρόμο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφής στη Δυτική Ελλάδα
17:25 Πώς το Ελληνικό αλλάζει τον τρόπο ζωής στην πόλη
17:15 Δένδιας – Γκιλφόιλ: Ενίσχυση αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ με επίκεντρο τη Φλόριντα
