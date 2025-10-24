Τρομερές εικόνες από την καταιγίδα Μπένζαμιν, στην Ευρώπη τους πήρε και τους σήκωσε! ΒΙΝΤΕΟ

Η κακοκαιρία παρέλυσε και τις μεταφορές, με την εταιρεία πορθμείων DFDS να ανακοινώνει καθυστερήσεις και ακυρώσεις στα δρομολόγια προς τη Γαλλία, ενώ πτώσεις δέντρων έκλεισαν δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές

24 Οκτ. 2025 20:21
Pelop News

Κυριολεκτικά σάρωσε τα πάντα χθες (23/10/2025) στη Δυτική Ευρώπη η καταιγίδα «Μπέντζαμιν», αφήνοντας πίσω της πλημμύρες και καταστροφές από τις ακτές της νότιας Αγγλίας έως την Κορσική. Με ανέμους που ξεπέρασαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα και αδιάκοπες βροχοπτώσεις, προκάλεσε διακοπές ρεύματος, πτώσεις δέντρων και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, αναγκάζοντας τις αρχές να τεθούν σε κατάσταση συναγερμού.

Αμερικανική επίθεση σε «ναρκοτρομοκράτες», 6 νεκροί σε σκάφος που διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι νοτιοανατολικές περιοχές δέχθηκαν το ισχυρότερο πλήγμα. Στο Sheerness, ένα κέντρο αναψυχής αναγκάστηκε να κλείσει μετά την πτώση δέντρου πάνω στο κτίριο, ενώ σε ολόκληρα τμήματα του Kent, του Surrey και του Sussex εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για πλημμύρες.

Πολλά ποτάμια υπερχείλισαν, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα. Η κακοκαιρία παρέλυσε και τις μεταφορές, με την εταιρεία πορθμείων DFDS να ανακοινώνει καθυστερήσεις και ακυρώσεις στα δρομολόγια προς τη Γαλλία, ενώ πτώσεις δέντρων έκλεισαν δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές. Οι ριπές ανέμου έφτασαν τα 90 χιλιόμετρα την ώρα κατά μήκος της ακτής, με τις αρχές να προειδοποιούν τους οδηγούς να αποφεύγουν τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Στη Γαλλία, η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποιήσεις για έξι περιοχές, καθώς οι ριπές ανέμου άγγιζαν τα 130 χλμ./ώρα. Παράκτιες περιοχές όπως η Βρετάνη και η Νορμανδία βρέθηκαν αντιμέτωπες με ισχυρά κύματα, ενώ η γέφυρα Pont de Saint-Nazaire και τα πάρκα στη Νάντη έκλεισαν προληπτικά. Παρότι η περιοχή του Παρισιού δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα, οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφύγουν τις μετακινήσεις λόγω κινδύνου από πτώσεις δέντρων και αντικειμένων. Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Οικονομίας Ρολάν Λεσκίρ, περίπου 60.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην Κορσική συνέβη το πιο τραγικό περιστατικό της καταιγίδας. Ένας 45χρονος Γερμανός έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από χείμαρρο ενώ κολυμπούσε σε ποτάμι με την οικογένειά του. Η σύζυγός του και οι δύο κόρες του, ηλικίας 9 και 13 ετών, διασώθηκαν. Στο νησί έπνεαν άνεμοι έως 130 χλμ./ώρα, ενώ οι αεροπορικές και ακτοπλοϊκές συνδέσεις διακόπηκαν λόγω των ακραίων συνθηκών.

Το κύμα κακοκαιρίας δεν περιορίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Το Βέλγιο και η Ολλανδία αντιμετώπισαν επίσης έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες κατά τόπους, με ζημιές στις υποδομές και καθυστερήσεις σε πτήσεις και σιδηροδρομικές συνδέσεις.

Καθώς η καταιγίδα άρχισε να μετακινείται προς τα ανατολικά, τα φαινόμενα εξασθένησαν.
