«Τρώτε με χρυσά κουτάλια», η Κωνσταντοπούλου σε Μαγειρία που…απάντησε: «Αν βρείτε καταδικαστική απόφαση για εμένα να ξεβρακωθώ»!

“Μα καλά είστε μεγαλοκτηνοτρόφοι. Πήρατε τόσα λεφτά από την απαλλοτρίωση οικοπέδου και αναγκάστηκαν οι γονείς σας να σας πάνε σε ορφανοτροφείο;” είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας

«Τρώτε με χρυσά κουτάλια», η Κωνσταντοπούλου σε Μαγειρία που...απάντησε: «Αν βρείτε καταδικαστική απόφαση για εμένα να ξεβρακωθώ»!
04 Δεκ. 2025 21:51
Pelop News

Πραγματικά εκρηκτικός και γεμάτος ένταση ήταν ο διάλογος στην εξεταστική της Βουλής, ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και στον μάρτυρα Χρήστο Μαγειρία, το όνομα του οποίου έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Μαγειρίας αποκαλύψε στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που βρήκε τα λεφτά για τη Ferrari

Η κυρία Κωνσταντοπούλου σχολίασε την εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μαγειρία και την αναφορά του ότι λόγω των ακραίων συνθηκών που επικρατούσαν από την νομαδική ζωή της κτηνοτροφικής του οικογένειας έχασε την ζωή η μικρή του αδελφή και η μητέρα τους, τον είχε πάει σε ορφανοτροφείο μέχρι τα εννιά τους χρόνια.

“Μα καλά είστε μεγαλοκτηνοτρόφοι. Πήρατε τόσα λεφτά από την απαλλοτρίωση οικοπέδου και αναγκάστηκαν οι γονείς σας να σας πάνε σε ορφανοτροφείο;” είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μαγειρίας: Αμφισβητείτε τον θάνατο της αδελφής μου. Θα ευχόσασταν να είχε πεθάνει όλη η οικογένεια μου. Κάνετε αντιπολίτευση στην δική μας πλάτη.

Κωνσταντοπούλου: δεν ντρέπεστε; Έχετε φάει με χρυσά κουτάλια και επικαλείστε ένα νεκρό παιδί. Πότε πήγατε στο ορφανοτροφείο;

Μαγειρίας: από τα 4 μέχρι τα 8-9 μου χρόνια

Κωνσταντοπούλου: από το 1978 μέχρι το 1984 δηλαδή. Μα το 1984 πήρατε τα λεφτά από την απαλλοτρίωση

Μαγειρίας: μα τι λέτε; Το 1994 έγινε το δικαστήριο για την απαλλοτρίωση

Η ένταση μεταξύ των δύο κορυφώθηκε όταν η κα Κωνσταντοπούλου τον ενέπλεξε σε υπόθεση αρχαιοκαπηλίας.

Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευμα στην Huffington αναφέρει ότι στην περιοχή Τρικάλων συνελήφθη κτηνοτρόφος γιατί βρέθηκαν στην κατοχή του 3 πιστόλια αστυνομικός φάρος και πηλίκιο. Προκάλεσαν εντύπωση τα εισοδήματά του.

Μαγειρίας: σας υπογράφω πληρεξούσιο να πάτε και εμένα στα δικαστήρια. Αν βρείτε καταδικαστική απόφαση για εμένα να ξεβρακωθώ. Να μου τρυπήσετε την μύτη. Αλλά αυτό που κάνετε είναι ντροπή. Είναι λάσπη. Δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Δεν έχω κατηγορηθεί ποτέ για αρχαιοκαπηλία. Μου βρήκαν 3 πιστόλια της δεκαετία του 1940 που ήταν κειμήλια του πατέρα μου. Και το δικαστήριο είπε ότι πρέπει να μου επιστραφούν. Όμως αυτό που κάνετε είναι αντιπολίτευση στην δική μου πλάτη. Δεν πρέπει να λέγεστε Πλεύση Ελευθερίας. Αλλά Πλεύση Λασπολογίας.

Κωνσταντοπούλου: είπατε ότι ο πατέρας σας γνώριζε τον πατέρα του Σκρέκα. Τι σχέση είχαν;

Μαγειρίας: ο πατέρας μου πέθανε πριν από 25 χρόνια. Τι με ρωτάτε ;

Κωνσταντοπούλου: O Σκρέκας έκλεισε την ΛΑΡΚΟ

Μαγειρίας: στο τέλος θα με κατηγορήσετε και για πυρηνικούς πυραύλους

Κωνσταντοπουλου: γιατί τα είχε αυτά τα όπλα ο πατερας σας; Ήταν αντάρτης ;

Μαγειρίας: ο πατέρας μου ήταν δεξιός. Δεν ξέρω δεξιό αντάρτη.

Κωνσταντοπούλου: μήπως ήταν ταγματασφαλίτης;

Μαγειρίας: τώρα τι να σας πω; Ντροπή σας.

Κωνσταντοπούλου: τρώτε με χρυσά κουτάλια την ώρα που οι αγρότες πεινάνε. Τα παίρνατε από παντού

Μαγειρίας: τι είναι αυτά που λες

Κωνσταντοπούλου: όχι μαγκιές. Με άκουσες. Να μου μιλάς στον πληθυντικό. Είσαι μάρτυρας εδώ. Δεν είσαι απλά ένας πολίτης εδώ. Το Δημόσιο παίρνει από όλους και δίνει μόνο σε εσάς

Μαγειρίας: και από εμάς πήρε την περιουσία μας.

Κωνσταντοπούλου: τι πήρε ;

Μαγειρίας: μας σας είπα για αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου μας

Κωνσταντοπούλου: πόσα στρέμματα ήταν το οικόπεδο και κολυμπάτε ακόμα στο χρήμα ;

Μαγειρίας: υπάρχουν συμβόλαια γι’ αυτά

Κωνσταντοπούλου: που τα βρήκε η μητέρα σας τα χρήματα και τα αγόρασε ;

Μαγειρίας: εργαζόταν.

Κωνσταντοπουλου: το 1972 είχε τόσα λεφτά και αγόρασε οικόπεδο;

Μαγειρίας: εργαζόταν. Το 1972 δεν υπήρχε ΟΠΕΚΕΠΕ κυρία Κωνσταντοπούλου

Κωνσταντοπούλου: είχατε βρει από τότε τρόπους να αρμέγετε το Δημόσιο

Μαγειρίας: λέτε ψέματα. Κάνετε παιχνίδια εις βάρος της οικογένειας μου. Λέτε ψέματα

Κωνσταντοπουλου: πόσα εισοδήματα δηλώσατε 2019-24 ;

Μαγειρίας: περίπου 75 χιλ ευρώ

Κωνσταντοπούλου: 2015-18;

Μαγειρίας: πολύ λιγότερα. Γύρω στις 15 χιλ ευρώ . Θα πείτε τώρα ότι αυξήθηκαν επί ΝΔ

Κωνσταντοπούλου: από τα λαχεία. Ζείτε εις βάρος των Eλλήνων πολιτών
Μαγειρίας: το 2018 εντάχθηκαν τα ζώα μου στην βιολογική γεωργία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 New York Times: Προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά του Πενταγώνου για τους περιορισμούς κατά των δημοσιογράφων
22:56 Μηνύματα 112 για Κρήτη, Κυκλάδες, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Εύβοια
22:45 «Ήθελα να κάνω παιδί, αλλά είχα μία αποβολή και μετά δεν μπορούσα», η εξομολόγηση της Σάρας Γανωτή
22:35 «Δεν βλέπω έναν άνδρα βλέπω ένα φίδι», τρομερή επίθεση Γιάγια Τουρέ σε Γκουαρδιόλα!
22:34 Αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην Πατρών-Πύργου
22:28 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ με 3,1 εκατομμύρια ευρώ!
22:25 Δήμος Αιγιάλειας: «Ο Οδοντωτός Ζει – Όχι στην Αδιαφορία»!
22:20 Δ. Αχαΐα: Ανήλικη λιποθύμησε μετά από υπερβολική χρήση αλκοόλ, ακολούθησαν συλλήψεις
22:10 Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Δικαιοσύνη αποτελεί προτεραιότητα στις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις
22:01 Η κακοκαιρία Byron πνίγει την Αττική, που τη μετέτρεψε σε απέραντο ποτάμι! Μήνυμα του 112, οι προβλέψεις για τις επόμενες ώρες, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:51 «Τρώτε με χρυσά κουτάλια», η Κωνσταντοπούλου σε Μαγειρία που…απάντησε: «Αν βρείτε καταδικαστική απόφαση για εμένα να ξεβρακωθώ»!
21:40 Πατρών-Πύργου: Μπλόκα και κλείσιμο από τους αγρότες
21:30 Πάτρα: Η επίθεση 13χρονων σε μικρότερο μαθητή, η σύλληψή τους, τα νέα δεδομένα και η απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι
21:21 Κρατούμενος στον Βόλο απείλησε, χτύπησε και δάγκωσε αστυνομικούς!
21:02 Ερασιτεχνικό: Οι διαιτητές των αγώνων του σαββατοκύριακου και της Δευτέρας
20:51 Υπερτριπλάσια η αναλογία οφέλους-κόστους για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Δωδεκανήσων και Βορείου Αιγαίου
20:46 Βλάβη στην αμαξοστοιχία Intercity με 400 επιβάτες ακινητοποιήθηκε στους Αγίους Αναργύρους
20:17 «Είμαι αισιόδοξος πως η απόφαση που θα παρθεί θα είναι για 0-20. Για να δούμε», η αντίδραση Γιαννακόπουλου για την αναβολή στο Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
20:11 «Θα σηκωθώ ξανά», το πρώτο μήνυμα του Τζίμα μετά τον τραυματισμό του
20:03 «Δεν γνωρίζω τα μέλη του κυκλώματος, του δάνεισα 200.000 ευρώ ως δάνειο», μαρτυρία φίλου του Μαρτίκα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ