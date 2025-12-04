«Τρώτε με χρυσά κουτάλια», η Κωνσταντοπούλου σε Μαγειρία που...απάντησε: «Αν βρείτε καταδικαστική απόφαση για εμένα να ξεβρακωθώ»!

Πραγματικά εκρηκτικός και γεμάτος ένταση ήταν ο διάλογος στην εξεταστική της Βουλής, ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και στον μάρτυρα Χρήστο Μαγειρία, το όνομα του οποίου έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Μαγειρίας αποκαλύψε στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που βρήκε τα λεφτά για τη Ferrari

Η κυρία Κωνσταντοπούλου σχολίασε την εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μαγειρία και την αναφορά του ότι λόγω των ακραίων συνθηκών που επικρατούσαν από την νομαδική ζωή της κτηνοτροφικής του οικογένειας έχασε την ζωή η μικρή του αδελφή και η μητέρα τους, τον είχε πάει σε ορφανοτροφείο μέχρι τα εννιά τους χρόνια.

“Μα καλά είστε μεγαλοκτηνοτρόφοι. Πήρατε τόσα λεφτά από την απαλλοτρίωση οικοπέδου και αναγκάστηκαν οι γονείς σας να σας πάνε σε ορφανοτροφείο;” είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μαγειρίας: Αμφισβητείτε τον θάνατο της αδελφής μου. Θα ευχόσασταν να είχε πεθάνει όλη η οικογένεια μου. Κάνετε αντιπολίτευση στην δική μας πλάτη.

Κωνσταντοπούλου: δεν ντρέπεστε; Έχετε φάει με χρυσά κουτάλια και επικαλείστε ένα νεκρό παιδί. Πότε πήγατε στο ορφανοτροφείο;

Μαγειρίας: από τα 4 μέχρι τα 8-9 μου χρόνια

Κωνσταντοπούλου: από το 1978 μέχρι το 1984 δηλαδή. Μα το 1984 πήρατε τα λεφτά από την απαλλοτρίωση

Μαγειρίας: μα τι λέτε; Το 1994 έγινε το δικαστήριο για την απαλλοτρίωση

Η ένταση μεταξύ των δύο κορυφώθηκε όταν η κα Κωνσταντοπούλου τον ενέπλεξε σε υπόθεση αρχαιοκαπηλίας.

Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευμα στην Huffington αναφέρει ότι στην περιοχή Τρικάλων συνελήφθη κτηνοτρόφος γιατί βρέθηκαν στην κατοχή του 3 πιστόλια αστυνομικός φάρος και πηλίκιο. Προκάλεσαν εντύπωση τα εισοδήματά του.

Μαγειρίας: σας υπογράφω πληρεξούσιο να πάτε και εμένα στα δικαστήρια. Αν βρείτε καταδικαστική απόφαση για εμένα να ξεβρακωθώ. Να μου τρυπήσετε την μύτη. Αλλά αυτό που κάνετε είναι ντροπή. Είναι λάσπη. Δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Δεν έχω κατηγορηθεί ποτέ για αρχαιοκαπηλία. Μου βρήκαν 3 πιστόλια της δεκαετία του 1940 που ήταν κειμήλια του πατέρα μου. Και το δικαστήριο είπε ότι πρέπει να μου επιστραφούν. Όμως αυτό που κάνετε είναι αντιπολίτευση στην δική μου πλάτη. Δεν πρέπει να λέγεστε Πλεύση Ελευθερίας. Αλλά Πλεύση Λασπολογίας.

Κωνσταντοπούλου: είπατε ότι ο πατέρας σας γνώριζε τον πατέρα του Σκρέκα. Τι σχέση είχαν;

Μαγειρίας: ο πατέρας μου πέθανε πριν από 25 χρόνια. Τι με ρωτάτε ;

Κωνσταντοπούλου: O Σκρέκας έκλεισε την ΛΑΡΚΟ

Μαγειρίας: στο τέλος θα με κατηγορήσετε και για πυρηνικούς πυραύλους

Κωνσταντοπουλου: γιατί τα είχε αυτά τα όπλα ο πατερας σας; Ήταν αντάρτης ;

Μαγειρίας: ο πατέρας μου ήταν δεξιός. Δεν ξέρω δεξιό αντάρτη.

Κωνσταντοπούλου: μήπως ήταν ταγματασφαλίτης;

Μαγειρίας: τώρα τι να σας πω; Ντροπή σας.

Κωνσταντοπούλου: τρώτε με χρυσά κουτάλια την ώρα που οι αγρότες πεινάνε. Τα παίρνατε από παντού

Μαγειρίας: τι είναι αυτά που λες

Κωνσταντοπούλου: όχι μαγκιές. Με άκουσες. Να μου μιλάς στον πληθυντικό. Είσαι μάρτυρας εδώ. Δεν είσαι απλά ένας πολίτης εδώ. Το Δημόσιο παίρνει από όλους και δίνει μόνο σε εσάς

Μαγειρίας: και από εμάς πήρε την περιουσία μας.

Κωνσταντοπούλου: τι πήρε ;

Μαγειρίας: μας σας είπα για αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου μας

Κωνσταντοπούλου: πόσα στρέμματα ήταν το οικόπεδο και κολυμπάτε ακόμα στο χρήμα ;

Μαγειρίας: υπάρχουν συμβόλαια γι’ αυτά

Κωνσταντοπούλου: που τα βρήκε η μητέρα σας τα χρήματα και τα αγόρασε ;

Μαγειρίας: εργαζόταν.

Κωνσταντοπουλου: το 1972 είχε τόσα λεφτά και αγόρασε οικόπεδο;

Μαγειρίας: εργαζόταν. Το 1972 δεν υπήρχε ΟΠΕΚΕΠΕ κυρία Κωνσταντοπούλου

Κωνσταντοπούλου: είχατε βρει από τότε τρόπους να αρμέγετε το Δημόσιο

Μαγειρίας: λέτε ψέματα. Κάνετε παιχνίδια εις βάρος της οικογένειας μου. Λέτε ψέματα

Κωνσταντοπουλου: πόσα εισοδήματα δηλώσατε 2019-24 ;

Μαγειρίας: περίπου 75 χιλ ευρώ

Κωνσταντοπούλου: 2015-18;

Μαγειρίας: πολύ λιγότερα. Γύρω στις 15 χιλ ευρώ . Θα πείτε τώρα ότι αυξήθηκαν επί ΝΔ

Κωνσταντοπούλου: από τα λαχεία. Ζείτε εις βάρος των Eλλήνων πολιτών

Μαγειρίας: το 2018 εντάχθηκαν τα ζώα μου στην βιολογική γεωργία.

