Τσιάρας: Δημιουργείται Εθνική Επιτροπή για την ευλογιά των προβάτων – Θα τιμωρείται ο παράνομος εμβολιασμός

Πρόεδρος της Επιτροπής αναλαμβάνει ο πρύτανης του πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαράλαμπος Μπιλλίνης, ενώ στη σύνθεση θα μετέχουν κυρίως πανεπιστημιακοί.

22 Οκτ. 2025 15:40
Pelop News

Τη σύσταση εθνικής επιστημονικής επιτροπής διαχείρισης και ελέγχου της ευλογιάς των προβάτων ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου για την πορεία εφαρμογής και εντατικοποίηση των μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς.

Πρόεδρος της Επιτροπής αναλαμβάνει ο πρύτανης του πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαράλαμπος Μπιλλίνης, ενώ στη σύνθεση θα μετέχουν κυρίως πανεπιστημιακοί. Μέλος της επιτροπής θα είναι και ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης. «Είμαστε ενώπιον μεγάλου αριθμού κρουσμάτων και καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις που θα δρομολογήσουν, με βάση την επιστημονική γνώση, συγκεκριμένο σχεδιασμό που θα μας δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τη ζωονόσο», είπε.

Ήδη, πάνω από 350.000 ζώα έχουν θανατωθεί. «Θα τα καταφέρουμε με την ευλογιά. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τη δυνατότητα υλοποίησης ολοκληρωμένου σχεδίου και δημιουργίας θετικών συνθηκών», ανέφερε. Η προσπάθεια αφορά το να μην γίνει ενδημική η νόσος της ευλογιάς. Ο υπουργός πάντως διέψευσε ότι θα υπάρξει lockdown.

Η επιτροπή, σύμφωνα με τον υπουργό, θα εισηγηθεί προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου τρόπους για την αντιμετώπιση και την επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης για την ευλογιά, στο πρότυπο της αντίστοιχης επιτροπής για τον κορωνοϊό. Παράλληλα, θα παρακολουθεί την πορεία της νόσου και θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις περιφέρειες, εφαρμόζοντας μέτρα με τεκμηρίωση.

Μηδενική αποζημίωση σε περιπτώσεις παράνομου εμβολιασμού

Η επιτροπή θα αναλάβει ρόλο και στο ζήτημα των αποζημιώσεων, ενώ θα εισηγείται «μηδενική αποζημίωση σε κτηνοτρόφους που δεν τηρούν τα μέτρα και προβαίνουν σε παράνομο εμβολιασμό», τόνισε ο κ. Τσιάρας. «Η παραβατικότητα θα τιμωρείται», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η επιτροπή θα έχει στενή συνεργασία με την αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές. Μέριμνα θα υπάρχει ώστε η καύση των ζώων που θανατώνονται να γίνεται μέσα σε 72 ώρες.

«Έχουμε παραπέμψει στη δικαιοσύνη κάθε παραβατική συμπεριφορά και έχουμε υποδείξει χώρους για την υγειονομική ταφή ζώων που θανατώνονται», είπε ο κ. Τσιάρας, ενώ έχουν ήδη διατεθεί 40 εκατ. ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα.
