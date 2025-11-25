Τσίπρας τρολάρει Γεωργιάδη: «Το λιγουρεύεσαι εσύ, έτσι;» ΒΙΝΤΕΟ

Με χιούμορ απαντά ο πρώην πρωθυπουργός στα σχόλια του υπουργού Υγείας για την «Ιθάκη». Βίντεο από τα social media

Τσίπρας τρολάρει Γεωργιάδη: «Το λιγουρεύεσαι εσύ, έτσι;» ΒΙΝΤΕΟ
25 Νοέ. 2025 9:41
Pelop News

Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε με χιούμορ στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για το βιβλίο του «Ιθάκη», ανεβάζοντας βίντεο στα social media το πρωί της Τρίτης 25 Νοεμβρίου 2025.

Στο σύντομο κλιπ, ο πρώην πρωθυπουργός κρατά το βιβλίο του και απευθύνεται κατευθείαν στον υπουργό Υγείας: «Βαθύτατες ευχαριστίες για τη δωρεάν διαφήμιση που μου ‘χεις κάνει». Στη συνέχεια, μιμείται την γνωστή ατάκα του κ. Γεωργιάδη: «Το λιγουρεύεσαι εσύ, έτσι;».

Το βίντεο έρχεται ως απάντηση στις δριμείες κριτικές του υπουργού Υγείας, ο οποίος χαρακτήρισε το βιβλίο «ακατανόητο» και υπερασπίστηκε την «κωλοτούμπα» μετά το δημοψήφισμα του 2015.

Η «Ιθάκη», που κυκλοφόρησε στις 24 Νοεμβρίου, έχει ήδη ξεπεράσει τις 33.000 πωλήσεις και οδεύει για πέμπτη ανατύπωση, με τις πολιτικές αντιδράσεις να ενισχύουν το ενδιαφέρον.

