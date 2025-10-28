Βαμβακού Λακωνίας: Οι τρεις λόγοι για να αποδράσεις στην περιοχή

Ένα από τα χωριά που αξίζει να επισκεφτείς μέσα στο Νοέμβριο, είναι η Βαμβακού Λακωνίας, καθώς εκεί σε περιμένει το πιο αρμονικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων με κεραμική, γευσιγνωσία στο δάσος, yoga, δημιουργικό STEAM για παιδιά και ποικιλία επιλογών που εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Αναβίωσης της Βαμβακούς, που υλοποιείται με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Τρεις λόγοι για να αποδράσεις τον Νοέμβριο στη Βαμβακού:

– Όσο ο καιρός κρυώνει, οι ευκαιρίες για δράση και αποφόρτιση στη φύση πληθαίνουν. Αυτόν τον μήνα, στη Βαμβακού, καταπιάνονται με την κεραμική γνωρίζοντας την τεχνική saggar. Επίσης, έχει γυμναστική και χαλάρωση σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον με chair και family yoga. Ακόμη οι επισκέπτες θα απολαύσουν οργανωμένες αποδράσεις στα μονοπάτια και ατομικές συνεδρίες μασάζ από εξειδικευμένους θεραπευτές. Αν πάλι προτιμάτε με την παρέα κάτι που τα έχει όλα, μην χάσετε μία περιήγηση στο δάσος που παντρεύει τις μυρωδιές του βουνού με τη γευσιγνωσία λακωνικών τοπικών προϊόντων.

-Για τους δραστήριους μικρούς φίλους συστήνουμε μία εμπειρία εξερεύνησης, όπου θα χτίσουν ένα «καταφύγιο» με φυσικά υλικά, «φιλικά» μαθήματα ξιφασκίας αλλά και STEAM καρυδοπεριπέτειες και ρομποτ-ιστορίες που συνδυάζουν μάθηση και δημιουργικότητα στο V.Lab (Vamvakou Technology Lab fully powered by SNF).

– Ωστόσο, ο καλύτερος τρόπος για να ολοκληρωθεί η επίσκεψή σου στη Βαμβακού, δεν είναι άλλος από το να φορέσεις τα ειδικά ακουστικά και να αφεθείς στη νέα Ψηφιακή Πολιτιστική Διαδρομή, ακολουθώντας τα σημειώματα στους παλαιούς τοίχους και σκανάροντας τα QR codes στις στήλες από καθρέπτη σε όλο το χωριό.

