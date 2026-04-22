Βαριά καμπάνα από την ΕΟΚ στον Παναθηναϊκό, τέλος η σεζόν για την ομάδα των «πρασίνων»!

Τον απέκλεισε από τη συνέχεια της σειράς των τελικών των play-offs και πλέον πρωταθλητής αναδεικνύεται ο Αθηναϊκός

Βαριά καμπάνα από την ΕΟΚ στον Παναθηναϊκό, τέλος η σεζόν για την ομάδα των «πρασίνων»!
22 Απρ. 2026 12:06
Pelop News

Η ΕΟΚ γνωστοποίησε επίσημα αυτό που αρκετοί περίμεναν. Την βαριά τιμωρία του Παναθηναϊκού για την αποχώρησή του στο ημίχρονο του πρώτου τελικού των play-offs του πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Γυναικών με τον Αθηναϊκό.

Τον απέκλεισε από τη συνέχεια της διοργάνωσης και πλέον ο πρωταθλητής αναδεικνύεται ο Αθηναϊκός.

Η σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

«Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 314/2026 απόφασης του μονομελούς δικαιοδοτικού οργάνου (αθλητική δικαστής), με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση του σωματείου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ για τον πρώτο αγώνα των τελικών των play off της Α1 γυναικών 2025-26 με αντίπαλο τον ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΣ (15/4),

το ΔΣ της ΕΟΚ αποφάσισε, κατ’ εφαρμογή άρθρων

Α) Του γενικού κανονισμού οργάνωσης και διεξαγωγής διοργανώσεων ΕΟΚ

Β) Της γενικής προκήρυξης διοργανώσεων αγωνιστικής περιόδου 2025-26

Γ) Της ειδικής προκήρυξης Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών 2025-26 και

Δ) Και του πειθαρχικού κανονισμού

Τον αποκλεισμό του σωματείου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ από τους υπόλοιπους αγώνες των play off και κατ’ επέκταση την ανακήρυξη του σωματείου ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ ως πρωταθλήτριας ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2025-26».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:46 ΟΠΕΚΕΠΕ: Επίθεση Κωνσταντοπούλου για τα άδεια έδρανα της ΝΔ και αιχμές για Μητσοτάκη
13:43 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Σκρέκας από τη Βουλή
13:38 Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέλαβαν δύο πλοία, ανάμεσά τους το ελληνόκτητο Epaminondas
13:33 Πάτρα: Στο επίκεντρο η ενεργειακή αυτονομία σχολείων στην ημερίδα του Interreg EnerCmed
13:25 Παπαδιαμάντης στην Πάτρα: «Απόλαυσις στη Γειτονιά» στο θέατρο Act την Κυριακή
13:19 Πάτρα: Αντίδραση του Εργατικού Κέντρου για τις Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Κάλεσμα σε κινητοποίηση
13:13 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η διαβίβαση αιτήματος πολίτη είναι πολιτική δραστηριότητα» είπε ο Μηταράκης
13:07 Στενά του Ορμούζ: Τρίτο περιστατικό επίθεσης σε φορτηγό πλοίο μέσα σε λίγες ώρες
13:02 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν περίμενα ότι θα ζητώ την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Κώστας Τσιάρας
13:00 Η Δυτική Ελλάδα στήνει υποδοχή για τη νέα τουριστική σεζόν – Περίπτερα σε Άραξο, Άκτιο, Πάτρα και Κατάκολο
12:57 Βρετανία και Γαλλία οργανώνουν πολυεθνική αποστολή για τα Στενά του Ορμούζ
12:55 «Νταντάδες Γειτονιάς»: Πότε και πως ανοίξει η πλατφόρμα σε εξέλιξη η ψηφιακή ενδυνάμωση 6.500 ηλικιωμένων και ΑμεΑ
12:55 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι αθώος, θα καθαρίσω το όνομά μου» είπε ο Κώστας Αχ. Καραμανλής στη Βουλή
12:46 Τσερνόμπιλ: Η Ουκρανία καταγγέλλει ρωσικά drones και Kinzhal κοντά στον σταθμό
12:46 Ηλεκτρική ενέργεια: Τα στοιχεία για την εκτόξευση των «μπλε» τιμολογίων το 2025
12:42 Βιολάντα: Σήμερα η απολογία του ιδιοκτήτη για τη φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές
12:40 Ο Πάνος Βλάχος πήρε την κιθάρα του και τραγούδησε στην Ερμού ΒΙΝΤΕΟ
12:33 Μητσοτάκης: Οκτώ νέα μέτρα στήριξης μετά το πλεόνασμα – Ποιοι κερδίζουν
12:33 Νατάσα Θεοδωρίδου: Πώς απάντησε όταν τη ρώτησαν αν ετοιμάζεται να παντρευτεί
12:32 Δείτε ποιοι διαιτητές επιλέχτηκαν να «σφυρίξουν» το Απόλλων-Προμηθέας 2014
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ