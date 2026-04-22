Βαριά καμπάνα από την ΕΟΚ στον Παναθηναϊκό, τέλος η σεζόν για την ομάδα των «πρασίνων»!

Η ΕΟΚ γνωστοποίησε επίσημα αυτό που αρκετοί περίμεναν. Την βαριά τιμωρία του Παναθηναϊκού για την αποχώρησή του στο ημίχρονο του πρώτου τελικού των play-offs του πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Γυναικών με τον Αθηναϊκό.

Απόλλων-Προμηθέας 2014, ισοφάριση ή τέλος στη σειρά;

Τον απέκλεισε από τη συνέχεια της διοργάνωσης και πλέον ο πρωταθλητής αναδεικνύεται ο Αθηναϊκός.

Η σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

«Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 314/2026 απόφασης του μονομελούς δικαιοδοτικού οργάνου (αθλητική δικαστής), με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση του σωματείου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ για τον πρώτο αγώνα των τελικών των play off της Α1 γυναικών 2025-26 με αντίπαλο τον ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΣ (15/4),

το ΔΣ της ΕΟΚ αποφάσισε, κατ’ εφαρμογή άρθρων

Α) Του γενικού κανονισμού οργάνωσης και διεξαγωγής διοργανώσεων ΕΟΚ

Β) Της γενικής προκήρυξης διοργανώσεων αγωνιστικής περιόδου 2025-26

Γ) Της ειδικής προκήρυξης Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών 2025-26 και

Δ) Και του πειθαρχικού κανονισμού

Τον αποκλεισμό του σωματείου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ από τους υπόλοιπους αγώνες των play off και κατ’ επέκταση την ανακήρυξη του σωματείου ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ ως πρωταθλήτριας ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2025-26».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



