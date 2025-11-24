Βάρκιζα: Αιματηρή συμπλοκή για τα μάτια μιας γυναίκας, 8 συλλήψεις

Οκτώ άτομα συνελήφθησαν μετά την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 23 Νοεμβρίου 2025 επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος στη Βάρκιζα, με αφορμή, σύμφωνα με πληροφορίες, διαφωνία για μια γυναίκα.

Στο επεισόδιο συμμετείχαν δύο ομάδες νεαρών ελληνικής, πακιστανικής, αλβανικής και βουλγαρικής καταγωγής, ηλικίας από 15 έως 19 ετών. Η λογομαχία κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να βγουν μαχαίρια.

Σοβαρά τραυματίστηκαν δύο Πακιστανοί: ένας 19χρονος με τραύματα σε ώμο, κοιλιά και χέρι και ένας 15χρονος. Και οι δύο διακομίστηκαν αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας και ο ανήλικος στη συνέχεια στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται εκτός κινδύνου.

Ελαφρύτερα τραύματα φέρουν ακόμη δύο Έλληνες, 16 και 19 ετών, οι οποίοι δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο Α.Τ. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Συνολικά συνελήφθησαν οκτώ άτομα: τρεις 19χρονοι (δύο Πακιστανοί, ένας Έλληνας), δύο 17χρονοι (ένας Βούλγαρος, ένας Αλβανός) και τρεις 16χρονοι (δύο Έλληνες, ένας Πακιστανός).

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και παράνομη οπλοχρησία. Τα μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν δεν έχουν μέχρι στιγμής εντοπιστεί.

