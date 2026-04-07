Βαρθολομιό: Πήγαν βόλτα στην παραλία και βρήκαν πακέτο με πάνω από 1 κιλό κοκαΐνης!

Δικογραφία σε βάρος αγνώστων δραστών για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και μεταφοράς σχηματίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, μετά τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης σε παραλία του Βαρθολομιού.

Το δέμα βρέθηκε χθες το μεσημέρι από αλλοδαπούς περιπατητές, οι οποίοι εντόπισαν στην ακτή ύποπτο πακέτο που περιείχε λευκή σκόνη. Από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για ναρκωτική ουσία, πιθανότατα κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 1.060 γραμμαρίων.

Στο σημείο ακολούθησε έρευνα από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Ήλιδας, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και συνοδοί αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης εκρηκτικών υλών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, προκειμένου να εξεταστεί εξονυχιστικά ο χώρος.

Το δέμα κατασχέθηκε και πρόκειται να αποσταλεί στη Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για εργαστηριακή εξέταση, ενώ οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαδρομή της ποσότητας των ναρκωτικών.

