Βασίλης Μπισμπίκης: Συνεχίζεται η δίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη – Αίτημα για μάρτυρα-κλειδί

Στην Ευελπίδων βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Βασίλης Μπισμπίκης, προκειμένου να απολογηθεί για το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη, όταν το όχημά του συγκρούστηκε με τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και προκάλεσε ζημιές σε γκαραζόπορτα κατοικίας.

Η δίκη διακόπηκε προσωρινά και συνεχίστηκε το μεσημέρι, ενώ η πλευρά του γνωστού ηθοποιού κατέθεσε αίτημα αναβολής και κλήτευσης μάρτυρα, ζητώντας να καταθέσει ο αξιωματικός υπηρεσίας του Αστυνομικού Τμήματος Φιλοθέης, με τον οποίο φέρεται να είχε επικοινωνήσει συνεργάτιδα του Μπισμπίκη αμέσως μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους του, η κλήση αυτή δεν έχει καταγραφεί στο μητρώο του ΑΤ, γεγονός που καθιστά τη μαρτυρία του αξιωματικού κρίσιμη για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.

Η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε ως προς την αποδοχή του αιτήματος, εξετάζοντας αν θα δεχθεί τα σχετικά έγγραφα ή αν θα δοθεί αναβολή για την κλήτευση του μάρτυρα. Τελικά, η δίκη συνεχίστηκε κανονικά, με τον ηθοποιό να παραμένει παρών στη διαδικασία.

