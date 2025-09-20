Βελιγράδι: Εντυπωσιακή παρέλαση και επίδειξη δύναμης από τους Σέρβους ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Παρουσιάστηκε ο στρατιωτικός εξοπλισμός των σερβικών ενόπλων δυνάμεων. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά ήταν τα σύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα, όπως το ρωσικό «Pancir» και το κινέζικο «FK-3»

20 Σεπ. 2025 17:46
Pelop News

Στο Βελιγράδι με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα (20/9/2025) το μεσημέρι η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Βελιγράδι, στην οποία συμμετείχαν 10.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Σερβίας.

Πρόκειται για την πρώτη στρατιωτική παρέλαση έπειτα από έντεκα χρόνια. Η τελευταία πραγματοποιήθηκε το 2014, όπου είχε δώσει το παρόν και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στην παρέλαση παρουσιάστηκε ο στρατιωτικός εξοπλισμός των σερβικών ενόπλων δυνάμεων. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά ήταν τα σύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα, όπως το ρωσικό «Pancir» και το κινέζικο «FK-3».

Για πρώτη φορά στο κοινό παρουσιάστηκαν τα νέα όπλα του σερβικού στρατού, το πυραυλικό σύστημα «PULS» και τα drones «Hermes-900» που αποκτήθηκαν πρόσφατα από το Ισραήλ.

Έκπληξη στην παρέλαση, όμως, αποτέλεσε η υπέρπτηση δύο αεροσκαφών Rafale της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας, τα οποία έφτασαν στη Σερβία για τη στρατιωτική παρέλαση και αμέσως μετά επέστρεψαν στη Γαλλία χωρίς να προσγειωθούν.

Σημειώνεται ότι η Σερβία υπέγραψε τον Αύγουστο του 2024 συμβόλαιο για την αγορά 12 καινούργιων αεροσκαφών Rafale. Ταυτόχρονα πραγματοποιούνταν η στρατιωτική παρέλαση στο νέο Βελιγράδι οι φοιτητές διοργάνωναν συγκέντρωση με το σύνθημα «Ο στρατός ανήκει στον λαό».

Οι φοιτητικές οργανώσεις, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλλουν ότι η σημερινή παρέλαση αποτελεί «επίδειξη δύναμης του καθεστώτος Βούτσιτς που σκοπό έχει να διχάσει και όχι να ενώσει την κοινωνία». Οι φοιτητές στη Σερβία διαδηλώνουν για περισσότερους από δέκα μήνες κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας ζητώντας τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με αφορμή το δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, τη 1η Νοεμβρίου του 2024, όταν έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.
