Βελιγράδι: Εντυπωσιακή παρέλαση και επίδειξη δύναμης από τους Σέρβους ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Στο Βελιγράδι με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα (20/9/2025) το μεσημέρι η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Βελιγράδι, στην οποία συμμετείχαν 10.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Σερβίας.

Η Χαμάς «ανασταίνει» τον Ρον Αράντ: Προπαγανδιστική αφίσα με τους 48 ομήρους στη Γάζα

Πρόκειται για την πρώτη στρατιωτική παρέλαση έπειτα από έντεκα χρόνια. Η τελευταία πραγματοποιήθηκε το 2014, όπου είχε δώσει το παρόν και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Belgrade put on quite a show today with a massive and rather impressive military parade under the theme “Power of Unity” (Снага Jединства). It all kicked off in front of the Palace of Serbia with a jaw-dropping 300-meter-long Serbian flag. 🇷🇸 Subtle? Absolutely not. Iconic?… pic.twitter.com/CSAGylofh0 — Prosecco and Politics (@proseccopress) September 20, 2025

Στην παρέλαση παρουσιάστηκε ο στρατιωτικός εξοπλισμός των σερβικών ενόπλων δυνάμεων. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά ήταν τα σύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα, όπως το ρωσικό «Pancir» και το κινέζικο «FK-3».

Για πρώτη φορά στο κοινό παρουσιάστηκαν τα νέα όπλα του σερβικού στρατού, το πυραυλικό σύστημα «PULS» και τα drones «Hermes-900» που αποκτήθηκαν πρόσφατα από το Ισραήλ.

🚨🇷🇸 JUST IN: Serbia Shows Off Military Might in Southeastern Europe and the Balkans! Over 10,000 Soldiers, 600 Armored Vehicles, and 70+ Aircraft Take Part in Today’s Epic Belgrade Parade! pic.twitter.com/FhdO6gwIdH — Mario ZNA (@MarioBojic) September 20, 2025

Έκπληξη στην παρέλαση, όμως, αποτέλεσε η υπέρπτηση δύο αεροσκαφών Rafale της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας, τα οποία έφτασαν στη Σερβία για τη στρατιωτική παρέλαση και αμέσως μετά επέστρεψαν στη Γαλλία χωρίς να προσγειωθούν.

Σημειώνεται ότι η Σερβία υπέγραψε τον Αύγουστο του 2024 συμβόλαιο για την αγορά 12 καινούργιων αεροσκαφών Rafale. Ταυτόχρονα πραγματοποιούνταν η στρατιωτική παρέλαση στο νέο Βελιγράδι οι φοιτητές διοργάνωναν συγκέντρωση με το σύνθημα «Ο στρατός ανήκει στον λαό».

🇷🇸

Today’s military parade in Belgrade, Serbia pic.twitter.com/18Z3pHpJO2 — Sprinter Express (@SprinterExpres0) September 20, 2025

Οι φοιτητικές οργανώσεις, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλλουν ότι η σημερινή παρέλαση αποτελεί «επίδειξη δύναμης του καθεστώτος Βούτσιτς που σκοπό έχει να διχάσει και όχι να ενώσει την κοινωνία». Οι φοιτητές στη Σερβία διαδηλώνουν για περισσότερους από δέκα μήνες κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας ζητώντας τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με αφορμή το δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, τη 1η Νοεμβρίου του 2024, όταν έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



