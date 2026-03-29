Βεντέτα και βαριές κουβέντες μεταξύ Σδούκου και Αποστολάκη

Κόντρα ανάμεσα στην Αλεξάνδρα Σδούκου και την Μιλένα Αποστολάκη. Αφορμή για αυτό στάθηκαν όσα ανέφερε η βουλεύτρια του ΠαΣοΚ στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο για τοποθετήσεις στο συνέδριο που «θύμισαν εποχές των “γερμανοτσολιάδων” και της πιο ακραίας τοξικότητας».

Συγκεκριμένα τόνισε σε δήλωσή της: «Η αλήθεια είναι πως το ΠαΣοΚ μάς έχει συνηθίσει τελευταία σε τοποθετήσεις «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ» αλλά η κ. Αποστολάκη ξεπέρασε κάθε φαντασία, που θύμισε τις εποχές των «γερμανοτσολιάδων» και της πιο ακραίας τοξικότητας.

Προσβάλλοντας τους πολίτες που επέλεξαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, τους αποκάλεσε «πελάτες της Δεξιάς». Ούτε η λέξη κατάντημα δεν μπορεί να περιγράψει επαρκώς τον κατήφορο που επέλεξε η κ. Αποστολάκη για να χαρακτηρίσει το 41% των πολιτών, επειδή δεν ψήφισε το κόμμα που θα ήθελε εκείνη.

Δυστυχώς όμως γίνεται ακόμα πιο θλιβερό, καθώς αυτή η χυδαιότητα δεν διορθώθηκε από κανέναν στο συνέδριο, ούτε την ηγεσία, ούτε το προεδρείο που δια της ανοχής τους, την υιοθέτησαν.

Τα όσα είπε η κ. Αποστολάκη όμως δεν χαρακτηρίζουν τους πολίτες που δεν ψήφισαν το κόμμα που θέλει εκείνη. Χαρακτηρίζουν το ίδιο το κόμμα της που ενώ αυτοαποκαλείται «δημοκρατική παράταξη», δεν έχει καταδικάσει ακόμα αυτή την αντιδημοκρατική τοποθέτηση».

Λίγη ώρα αργότερα ήρθε και η απάντηση από την πλευρά της Μιλένας Αποστολάκη η οποία επεσήμανε: «Πανικόβλητη η κυβερνητική προπαγάνδα από την κοινωνική και ηθική απομόνωση που υφίσταται, από τη σωρεία των σκανδάλων και τις άμεσες εκβιαστικές βολές του καταδικασμένου προμηθευτή του Predator Ταλ Ντίλιαν, επιχειρεί απελπισμένα να αλλάξει την ατζέντα παραχαράσσοντας και διαστρεβλώνοντας.

Γνωρίζει καλά η κυβέρνηση ποιοι είναι οι πελάτες, διότι τους εξυπηρετεί ανερυθρίαστα. Δεν είναι ασφαλώς οι πολίτες που επέλεξαν να ψηφίσουν ΝΔ πελάτες. Είναι οι στρατιές των ημετέρων με τις απευθείας αναθέσεις πελάτες.

Είναι τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια που θησαυρίζουν πελάτες. Και απέναντι σε αυτούς τους πελάτες της δεξιάς, για το ΠαΣοΚ υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας. Γι αυτούς τους πολίτες είμαστε εδώ».

