Βεντέτα στα Βορίζια: Αλλα τρία άτομα αναζητά η Αστυνομία- Στο χωριό η σορός του Καργάκη

Σε στενό αστυνομικό κλοιό βρίσκονται τα Βορίζια που για μια ακόμη φορά στην ιστορία τους αιματοκυλίζονται. Σχολεία αύριο θα παραμείνουν κλειστά προκειμένου να μη συναντηθούν μέλη των δύο οικογενειών που έχουν εμπλακεί στο σκοτωμό, ενώ αύριο τελικά θα κηδευτεί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης.

Η σορός του έφτασε περίπου στις 8 το βράδυ στο σπίτι του, όπου έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι για να τον θρηνήσουν και να συμπαρασταθούν στη χήρα και τα πέντε παιδιά τους. Ο ολοφυρμός της γυναίκας ακούγεται σε όλο το χωριό.

Σε στενό οικογενειακό κύκλο θα γίνει αύριο στις 14:00 η κηδεία του Φανούρη Καργάκη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛΑΣ δράστες της φονικής συμπλοκής φέρονται συνολικά έξι άτομα: Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης που έπεσε νεκρός, οι δύο τραυματίες σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις και άλλα τρία άτομα που φέρονται να έχουν διαφύγει οπλισμένα στα βουνά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ιατροδικαστή ο Καργάκης χτυπήθηκε από τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα, ενώ από σφαίρα σκοτώθηκε και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Σε μια σύλληψη και μια προσαγωγή έχει προχωρήσει η Αστυνομία. Έχουν γίνει έρευνες σε τουλάχιστον 10 σπίτια κι έχουν εντοπιστεί ευρήματα σε δύο.

Βεντέτα στα Βορίζια: Ταυτοποιήθηκαν οι 5 καταζητούμενοι για το μακελειό

Ευρήματα σε οικίες

Την ίδια ώρα οι έρευνες συνεχίζονται στο χωριό και ως το μεσημέρι είχαν πραγματοποιηθεί οκτώ έλεγχοι, όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, ξεκαθαρίζοντας ότι η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί και πως «υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες».

Η ίδια τόνισε πως οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα και τις επόμενες μέρες, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε κοντινά χωριά. «Οι έρευνες θα συνεχιστούν όπου χρειαστεί, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», είπε χαρακτηριστικά.

Βεντέτα στα Βορίζια: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε δυο τραυματίες

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



