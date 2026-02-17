Viral βίντεο με «μονομαχία» Brad Pitt – Tom Cruise: Εντυπωσιακό deepfake πυροδοτεί συζήτηση για τα όρια της AI

Συζήτηση –ακόμα μία– για τα όλο και πιο δυσδιάκριτα όρια ανάμεσα στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την πραγματικότητα άνοιξε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και παρουσιάζει τον Brad Pitt και τον Tom Cruise να δίνουν μάχη σώμα με σώμα σε ταράτσα, με σκηνικό που θυμίζει χολιγουντιανή υπερπαραγωγή.

Το κλιπ, με τίτλο «Tom Cruise vs Brad Pitt: AI-Generated Smackdown», κυκλοφόρησε στο X και συγκεντρώνει ήδη εκατομμύρια προβολές. Αν και μια νέα κινηματογραφική σύμπραξη των δύο σταρ θα αποτελούσε αναμφίβολα γεγονός πρώτου μεγέθους – με μοναδική μέχρι σήμερα συνεργασία τους την ταινία Interview with the Vampire του 1994 – η συγκεκριμένη «μονομαχία» δεν είναι αληθινή.

Το υλικό έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου μέσω τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης. Η ποιότητά του είναι τέτοια που, με μια πρώτη ματιά, δύσκολα ξεχωρίζει από πραγματικό κινηματογραφικό απόσπασμα.

Από τον ενθουσιασμό στην ανησυχία

Η ρεαλιστική απεικόνιση των προσώπων, η κίνηση και ο συγχρονισμός των διαλόγων έχουν εντυπωσιάσει τους χρήστες. Ωστόσο, η «απόκοσμη» αίσθηση στη χορογραφία της μάχης και οι υπερβολικοί διάλογοι προδίδουν σε πιο προσεκτική παρατήρηση την τεχνητή τους φύση.

Στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση, αρκετοί χρήστες εκφράζουν ανησυχία για το μέλλον της ψυχαγωγίας αλλά και της ενημέρωσης. «Είμαστε μήνες μακριά από το να μην μπορούμε να εμπιστευτούμε κανένα βίντεο», γράφει ένας. Άλλος σχολιάζει: «Αν δεν μπορώ να εμπιστευτώ τον Brad Pitt να ρίχνει μπουνιά, δεν μπορώ να εμπιστευτώ τίποτα».

Το ζήτημα αγγίζει και πολιτικές ή κοινωνικές προεκτάσεις, καθώς η τεχνολογία deepfake μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς αλλά και για παραπληροφόρηση.

Jeffrey Epstein knew too much pic.twitter.com/12u8PQH9nt — Ruairi Robinson (@RuairiRobinson) February 11, 2026

«Μάλλον τελείωσε για εμάς»

Θέση πήρε και ο σεναριογράφος των ταινιών Deadpool και Wolverine, Rhett Reese, ο οποίος σχολίασε με νόημα: «Μάλλον τελείωσε για εμάς». Με την τοποθέτησή του άφησε να εννοηθεί ότι η ραγδαία πρόοδος της AI ενδέχεται να αλλάξει ριζικά το τοπίο στη βιομηχανία του θεάματος.

Σε μεταγενέστερο σχόλιό του υπογράμμισε ότι, αν δημιουργοί με κινηματογραφική ματιά αντίστοιχη με εκείνη του Christopher Nolan αξιοποιήσουν πλήρως τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι εντυπωσιακά – και δυνητικά ανατρεπτικά για το παραδοσιακό μοντέλο παραγωγής.

Δημιουργική επανάσταση ή απειλή;

Η τεχνολογία πίσω από το κλιπ αποτελεί σαφή ένδειξη της προόδου στα μοντέλα μηχανικής μάθησης που παράγουν εικόνα και βίντεο υψηλής πιστότητας. Για ανεξάρτητους δημιουργούς, η εξέλιξη αυτή ανοίγει νέες προοπτικές, επιτρέποντας παραγωγές που μέχρι πρότινος απαιτούσαν τεράστιους προϋπολογισμούς.

Ταυτόχρονα, όμως, εντείνονται οι ανησυχίες για την αυθεντικότητα, τα πνευματικά δικαιώματα και την πιθανή κατάχρηση της τεχνολογίας. Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν η AI μπορεί να «σκηνοθετήσει» μια πειστική σκηνή δράσης, αλλά πώς θα τεθούν όρια ώστε η καινοτομία να μη μετατραπεί σε εργαλείο παραπλάνησης.

Το viral βίντεο με τους δύο σταρ δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό ψηφιακό πείραμα. Είναι ένα ακόμη καμπανάκι για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει την έννοια της εικόνας – και, μαζί της, την ίδια την πραγματικότητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



