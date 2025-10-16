Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά τον Νοέμβριο η δίκη για την πολύνεκρη φωτιά σε κλαμπ

Την έναρξη της δίκης ανακοίνωσε σήμερα το Κακουργιοδικείο των Σκοπίων. Η ακροαματική διαδικασία θα διεξαχθεί στη δικαστική αίθουσα των φυλακών Ιντρίζοβο, στα Σκόπια.

Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά τον Νοέμβριο η δίκη για την πολύνεκρη φωτιά σε κλαμπ
16 Οκτ. 2025 15:55
Pelop News

Στις 19 Νοεμβρίου ξεκινά η δίκη για τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κλαμπ στην πόλη Κότσανι στη Βόρεια Μακεδονία, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 63 άνθρωποι -στην πλειονότητά τους νεαρής ηλικίας- και τραυματίστηκαν περίπου άλλοι 200.

Την έναρξη της δίκης ανακοίνωσε σήμερα το Κακουργιοδικείο των Σκοπίων. Η ακροαματική διαδικασία θα διεξαχθεί στη δικαστική αίθουσα των φυλακών Ιντρίζοβο, στα Σκόπια.

Συνολικά 37 άτομα παραπέμπονται σε δίκη. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο ιδιοκτήτης και οι υπεύθυνοι λειτουργίας του κλαμπ, τρεις πρώην δήμαρχοι του Κότσανι, δύο πρώην υπουργοί Οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας, πέντε κρατικοί λειτουργοί και άλλοι, οι οποίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, με τις πράξεις ή παραλείψεις τους συνέβαλαν στην πρόκληση της τραγωδίας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου, κατά τη διάρκεια συναυλίας γνωστού μουσικού συγκροτήματος της Βόρειας Μακεδονίας, όταν πυροτεχνήματα, που χρησιμοποιήθηκαν ως εφέ, άναψαν στο εσωτερικό του νυχτερινού κέντρου. Η φωτιά επεκτάθηκε ραγδαία στον χώρο, ο οποίος -όπως αποδείχθηκε- δεν πληρούσε βασικούς κανόνες πυρασφάλειας. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως το κλαμπ λειτουργούσε με πλαστογραφημένη άδεια, γεγονός που ενίσχυσε την οργή της κοινής γνώμης.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή στη Βόρεια Μακεδονία. Συγγενείς των θυμάτων, φίλοι και κάτοικοι του Κότσανι πραγματοποιούν συχνά διαδηλώσεις, απαιτώντας δικαιοσύνη και σαφείς απαντήσεις για τα αίτια του μοιραίου δυστυχήματος. Οι γονείς και οι οικογένειες των θυμάτων δήλωσαν ότι θα παρακολουθήσουν τη δίκη με ιδιαίτερη προσοχή, εκφράζοντας την προσδοκία για μια δίκαιη, διαφανή και αμερόληπτη διαδικασία.

«Εμείς, οι γονείς και οι οικογένειες των θυμάτων, θα παρακολουθήσουμε τη δίκη με μεγάλη προσοχή, με μοναδικό στόχο την αποκάλυψη της αλήθειας και την απονομή της δικαιοσύνης για τις ζωές των νέων που χάθηκαν σε αυτή την τραγωδία, η οποία άλλαξε για πάντα την κοινωνία μας» αναφέρουν σε σημερινή ανακοίνωσή τους.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:29 Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη στον 52χρονο οικοδόμο για τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του το 2024
16:20 ΗΠΑ: Οπαδοί της Χαμάς χάκαραν αεροδρόμια και έβαλαν συνθήματα στα μεγάφωνα
16:18 Κώστας Τσιάρας: «Δεν λιγοψύχησα ποτέ» – Διαψεύδει ότι υπέβαλλε την παραίτησή του
15:55 Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά τον Νοέμβριο η δίκη για την πολύνεκρη φωτιά σε κλαμπ
15:39 Νεκρός σε τροχαίο υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στη Βασιλίσσης Σοφίας
15:37 Η αυξανόμενη δανειακή επιβάρυνση δημιουργεί κινδύνους για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ.
15:21 Ο Α.Σ. Αστραπή Πατρών με 11 αθλητές στη Χαλκίδα για δύο μεγάλα πρωταθλήματα!
15:15 Πάτρα: Εκδήλωση Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το μέλλον της Υπαίθρου – Παπανδρέου και Αρναούτογλου στο επίκεντρο
15:14 Πάτρα: Μπουζουκλερί με έργα τέχνης στην Αγορά Αργύρη – Το θέμα που αποκάλυψε η «Π» και έκανε αίσθηση
15:00 Αίτημα για αναπαράσταση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα: Νέα στοιχεία από 300 κάμερες και τις τηλεφωνικές άρσεις
15:00 Αδιευκρίνιστο πότε θα παραδοθεί η γέφυρα Καστελλόκαμπου: Η καθυστέρηση συνεχίζεται στον προαστιακό της Πάτρας
14:56 Σωκράτης Φάμελλος: «Ανησυχώ βαθιά για την πορεία της χώρας – Η κυβέρνηση μετατρέπει τις ήττες σε νίκες»
14:49 Δημοσιεύθηκε η εικόνα του τέλους του Σινουάρ: Το Ισραήλ αποκαλύπτει φωτογραφία από τη Ράφα
14:44 Σφοδρή επίθεση Κουτσούμπα σε Μητσοτάκη: «Με την πλευρά των γενοκτόνων, η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα»
14:39 Σύλληψη ενόρκου μέσα στο Δικαστήριο: Τράβηξε φωτογραφία κατά τη διαδικασία κλήρωσης
14:35 Η Τουρκία ετοιμάζεται για αποστολή στη Γάζα: Δηλώνει έτοιμη να αναλάβει ειρηνευτικό ρόλο
14:28 Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: Έρχονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θύελλες – Πάνω από 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα στα δυτικά
14:23 Αιματηρές συγκρούσεις στο Αφγανιστάν: 18 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε μάχες με τον πακιστανικό στρατό
14:14 Δήμος Πατρέων: «Τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων καλύπτονται πλήρως από τον Δήμο και τις Σχολικές Επιτροπές»
14:09 Εγκατάσταση 20 οδοντιατρικών εδρών σε 19 Κέντρα Υγείας της 6ης ΥΠΕ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ