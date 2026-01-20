Βόρειο Σέλας ορατό στην Ελλάδα: Εντυπωσιακές εικόνες από Χορτιάτη και Κέρκυρα ΦΩΤΟ

Η ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G4, η οποία ξεκίνησε από χθες Δευτέρα και επηρεάζει τη Γη, προκάλεσε σπάνια εμφάνιση Βόρειου Σέλαος ακόμη και σε περιοχές της Ελλάδας, όπως ο Χορτιάτης Θεσσαλονίκης και η Κέρκυρα.

Το φαινόμενο, που συνήθως περιορίζεται σε ακραία βόρεια γεωγραφικά πλάτη, έγινε ορατό χθες βράδυ και τα ξημερώματα, δημιουργώντας εντυπωσιακές αποχρώσεις κόκκινου και μοβ στον ουρανό.

Στον Χορτιάτη, ο ουρανός φωτίστηκε έντονα, ενώ στην Κέρκυρα, λίγο μετά τις 00:30, φωτογραφίες όπως αυτή του Βασίλη Διονυσόπουλου κατέγραψαν το σέλας πάνω από το νησί – ένα θέαμα που θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο για την Ελλάδα.

