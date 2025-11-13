Βορίζια: Προθεσμία για απολογία τη Δευτέρα ζήτησε ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη

Λίγο πριν από τις 11 το πρωί πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου ο 23χρονος κατηγορούμενος για την έκρηξη στα Βορίζια, που φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή για τη φονική συμπλοκή με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες. Ο νεαρός άνδρας εμφανίστηκε ενώπιον του εισαγγελέα και θα απολογηθεί τη Δευτέρα στην ανακρίτρια Ηρακλείου.

Ο 23χρονος, ανιψιός του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη και γιος του προφυλακισμένου γαμπρού του, συνελήφθη χθες το απόγευμα στα Βορίζια, ύστερα από ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, ο νεαρός κατηγορείται ότι τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη, τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου, γεγονός που αποτέλεσε τη σπίθα για το αιματοκύλισμα που ακολούθησε το επόμενο πρωί, με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.

Κατά τη σημερινή παρουσία του στο Δικαστικό Μέγαρο, συνοδευόταν από τη μητέρα του, η οποία βρέθηκε εκεί για να του συμπαρασταθεί. Σύμφωνα με μαρτυρίες, καθώς περνούσε από μπροστά της, ο 23χρονος φάνηκε να της ψιθυρίζει κάτι, χωρίς να είναι γνωστό τι ειπώθηκε.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, οχήματα που ανήκουν στην οικογένεια του κατηγορούμενου καταγράφηκαν να κινούνται κοντά στο σημείο της έκρηξης λίγα λεπτά μετά το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχθεί ακόμα ποιος τα οδηγούσε.

Η Αστυνομία, σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι η ταυτοποίηση του 23χρονου προέκυψε έπειτα από αξιοποίηση οπτικού και προανακριτικού υλικού, στο πλαίσιο έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, οπότε και θα κριθεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



