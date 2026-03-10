Βουλή: Έντονο επεισόδιο Ανδρουλάκη – Λαζαρίδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «ούτε ένα ευρώ πίσω από την πλάτη μου»

Έντονη λεκτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη, στο περιθώριο της συζήτησης για το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του κ. Ανδρουλάκη, την ώρα που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέβαινε από το βήμα και περνούσε από τον διάδρομο που χωρίζει τα έδρανα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Η στιχομυθία δεν καταγράφηκε στα μικρόφωνα της Ολομέλειας, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Λαζαρίδης, αντιδρώντας στις καταγγελίες του κ. Ανδρουλάκη για «γαλάζια στελέχη» που «λεηλάτησαν» κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του είπε: «Ούτε κουβέντα δεν είπες για τον κουμπάρο σου».

Η αναφορά αυτή φαίνεται πως προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος απάντησε σε υψηλούς τόνους: «Εμένα κανένας δεν πήρε ούτε ένα ευρώ πίσω από την πλάτη μου. Ούτε ένα ευρώ».

Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση

Νωρίτερα, από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε εξαπολύσει σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του πρωθυπουργού, χαρακτηρίζοντας το πόρισμα της πλειοψηφίας «μνημείο συγκάλυψης» και «πλυντήριο ευθυνών».

«Ο πρωθυπουργός αρέσκεται σε μεγάλα λόγια περί σταθερότητας. Όμως σταθερότητα χωρίς λογοδοσία είναι σιωπηλή παρακμή και θεσμική σήψη», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι οι πρώην υπουργοί Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης φέρουν ποινικές ευθύνες, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για πρακτικές απευθείας αναθέσεων.

«Συνολικά 175 υποθέσεις ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με εκτιμώμενη ζημία 2,68 δισ. ευρώ. Κάθε πτυχή της δημόσιας διοίκησης διαβρώνεται», είπε, προσθέτοντας ότι ακόμη και για την επιστολική ψήφο των αποδήμων έγιναν απευθείας αναθέσεις ύψους 7,7 εκατ. ευρώ.

Κόντρα και μεταξύ κοινοβουλευτικών εκπροσώπων

Η τοποθέτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ πυροδότησε νέα ένταση και μεταξύ των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων.

Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο Νότης Μηταράκης σχολίασε ότι «πάει πολύ να μας μιλάει το ΠΑΣΟΚ για θεσμική κάθαρση», υποστηρίζοντας ότι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχονται και στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Η απάντηση ήρθε από τον Δημήτρη Μάντζο, ο οποίος έκανε αναφορά στην εμπλοκή –όπως είπε– «γαλάζιου» αγροτοσυνδικαλιστή στην υπόθεση.

Στη συζήτηση παρενέβη και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επιτέθηκε στην κυβερνητική πλειοψηφία, λέγοντας ότι η στάση της αποτελεί «μνημείο θρασύτητας» και κατηγορώντας τη ΝΔ ότι προσπαθεί να κρατήσει χαμηλά τους τόνους παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

