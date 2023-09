Βρετανία: Δραπέτευσε ύποπτος για τρομοκρατία – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι Αρχές στη Βρετανία μετά την απόδραση ενός υπόπτου για τρομοκρατία την Τετάρτη.

Ο Daniel Abed Khalife, 21 ετών, περίμενε να δικαστεί αφού κατηγορήθηκε ότι άφησε ψεύτικες βόμβες σε στρατιωτική βάση ενώ υπηρετούσε ως στρατιώτης, αλλά και για παραβίαση του νόμου περί επίσημων μυστικών με τη συλλογή πληροφοριών «χρήσιμων για τον εχθρό».

Έχει ύψος 1,80 μ. και εθεάθη για τελευταία φορά να φοράει λευκό μπλουζάκι, κόκκινο, λευκό καρό παντελόνι και καφέ μπότες, δήλωσε η αστυνομία.

Πιθανότατα βρίσκεται ακόμη στην περιοχή του Λονδίνου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

