Βρετανία: Η στιγμή που αυτοκίνητο κατευθύνεται στις πύλες της Downing Street – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα απίστευτο αλλά και… περίεργο ατύχημα συνέβη στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο πρωθυπουργικό γραφείο στην Downing Street. Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πύλη.

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε στην πύλη υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες. Σύμφωνα με την αστυνομία δεν υπάρχουν τραυματισμοί, ενώ συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 16:20 (τοπική ώρα, 18:20 ώρα Ελλάδος).

Suspicious car by Downing St. Armed police looking panicked and running around. Vehicles being turned away. @SamCoatesSky @SkyNews @SkyNewsBreak @BBCNews @LBC @LBCNews @guardiannews @itvnews @TheSun #london #downingstreet pic.twitter.com/FE4duJjHA8

— Lewis Mac Allister (@CB_CB_CB_) May 25, 2023