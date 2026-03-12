Βρετανικές αρχές πιέζουν Meta, TikTok, Snapchat και YouTube για αυστηρότερους ελέγχους ηλικίας

Αυξάνουν την πίεση προς τις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης οι βρετανικές ρυθμιστικές αρχές, ζητώντας πιο αποτελεσματικά μέτρα ώστε να αποτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών τους από παιδιά που δεν πληρούν το ελάχιστο ηλικιακό όριο. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Meta, το TikTok, το Snapchat, το YouTube και το Roblox, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι οι ίδιες οι εταιρείες δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να εφαρμόσουν επαρκώς τους κανόνες ηλικιακής πρόσβασης.

Η Ofcom και το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών, το γνωστό ICO, δηλώνουν ότι ανησυχούν όλο και περισσότερο για τις αλγοριθμικές ροές περιεχομένου, οι οποίες μπορεί να εκθέτουν παιδιά σε επιβλαβές ή και εθιστικό υλικό. Η διευθύνουσα σύμβουλος της Ofcom, Μέλανι Ντόους, τόνισε ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς, αλλά δεν έχουν θέσει την ασφάλεια των παιδιών στο επίκεντρο του σχεδιασμού τους, προειδοποιώντας ότι αυτό πρέπει να αλλάξει γρήγορα, διαφορετικά η αρχή θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του βρετανικού Online Safety Act, η Ofcom κάλεσε τις εταιρείες να παρουσιάσουν έως τις 30 Απριλίου πώς θα αυστηροποιήσουν τους ελέγχους ηλικίας, πώς θα περιορίσουν την επαφή αγνώστων με παιδιά, πώς θα κάνουν ασφαλέστερες τις ροές περιεχομένου και πώς θα σταματήσουν να δοκιμάζουν νέα προϊόντα σε ανήλικους χρήστες. Στη δική της δημόσια παρέμβαση, η Ofcom υπενθύμισε επίσης ότι το ελάχιστο όριο ηλικίας για YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat και TikTok είναι τα 13 έτη, ενώ για το Roblox τα 5, με ειδικές εξαιρέσεις μόνο για επιτηρούμενες εκδοχές όπως το YouTube Kids.

Παράλληλα, το ICO απέστειλε ξεχωριστή ανοιχτή επιστολή προς τις ίδιες πλατφόρμες, ζητώντας να υιοθετήσουν «σύγχρονα, βιώσιμα» εργαλεία διασφάλισης ηλικίας ώστε να εμποδίζεται η πρόσβαση παιδιών κάτω των 13 ετών σε υπηρεσίες που δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτά. Ο επικεφαλής του ICO, Πολ Άρνολντ, υπογράμμισε ότι πλέον υπάρχει διαθέσιμη τεχνολογία για τέτοιους ελέγχους και ότι δεν υπάρχει δικαιολογία για αδράνεια. Το Reuters σημειώνει ότι η διεθνής τάση κινείται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση, με ολοένα περισσότερες χώρες να στρέφονται σε πιο προηγμένα συστήματα age verification.

Η συζήτηση αυτή ανοίγει μάλιστα την ώρα που στη Βρετανία εξετάζονται ακόμη αυστηρότερα μέτρα για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media, ακόμη και σενάρια περιορισμού για άτομα κάτω των 16 ετών, στα πρότυπα της Αυστραλίας. Σύμφωνα με το Sky News, σχετική προσπάθεια για άμεση απαγόρευση κάτω των 16 απορρίφθηκε πρόσφατα στη Βουλή των Κοινοτήτων, αλλά η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει σε διαβούλευση για το θέμα.

Από την πλευρά των εταιρειών, η Meta ανέφερε ότι χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία ανίχνευσης και εκτίμησης ηλικίας με βάση την τεχνητή νοημοσύνη και ότι οι έφηβοι τοποθετούνται σε λογαριασμούς με ενσωματωμένες προστασίες. Παράλληλα, πρότεινε η επαλήθευση ηλικίας να γίνεται κεντρικά σε επίπεδο app store, ώστε οι οικογένειες να μη χρειάζεται να παρέχουν επανειλημμένα τα ίδια προσωπικά στοιχεία. Το YouTube, από την άλλη, δήλωσε ότι προσφέρει εμπειρίες κατάλληλες για κάθε ηλικία και εμφανίστηκε επιφυλακτικό απέναντι σε μια πιο οριζόντια προσέγγιση, ζητώντας από την Ofcom να εστιάσει κυρίως σε υπηρεσίες υψηλού κινδύνου.

Η πίεση των αρχών συνοδεύεται και από σοβαρές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Η Ofcom μπορεί να επιβάλει πρόστιμα έως και 10% των παγκόσμιων εσόδων μιας εταιρείας, ενώ το ICO έχει τη δυνατότητα να φτάσει έως το 4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών. Το Reuters υπενθυμίζει επίσης ότι μόλις τον προηγούμενο μήνα το ICO επέβαλε πρόστιμο σχεδόν 14,5 εκατ. λιρών στο Reddit για παράνομη επεξεργασία δεδομένων παιδιών και για ανεπαρκείς ελέγχους ηλικίας, δείχνοντας ότι η πίεση των βρετανικών αρχών δεν περιορίζεται πλέον σε προειδοποιήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



