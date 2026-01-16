Βρέθηκε νεκρή σε καμπίνα πλοίου

Xωρίς τις αισθήσεις της μέσα στην καμπίνα της στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Chios, εντοπίστηκε γυναίκα με αποτέλεσμα το πλοίο να παρακάμψει το προγραμματισμένο του δρομολόγιο και να προσεγγίσει έκτακτα το λιμάνι του Λαυρίου.

Με τον κατάπλου, το μεσημέρι της Πέμπτης 15/01/2026, η γυναίκα 88 ετών αλβανικής υπηκοότητας, μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Ιπποκράτειο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από τον Πειραιά και συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό του προς Θήρα, Ηράκλειο, Σητεία, Κάσο, Κάρπαθο και Ρόδο.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου, που διενεργεί την προανάκριση, παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

