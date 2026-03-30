Βρήκαν νεκρή στο σπίτι της μια 59χρονη στη Θεσσαλονίκη

Αντιμέτωποι με αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν οι αστυνομικοί που κλήθηκαν σε μονοκατοικία της οδού Αρριανού στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Δευτέρας όταν αντίκρισαν την 59χρονη ένοικο του σπιτιού νεκρή στο κρεβάτι της.

Στο σημείο έχει κληθεί και ιατροδικαστής για την εκτίμηση των συνθηκών θανάτου. Η αστυνομία που ενημερώθηκε για το περιστατικό διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για παθολογικό θάνατο ή για εγκληματική ενέργεια.

