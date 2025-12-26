Ξανά στα μπλόκα οι αγρότες: Πού κλείνουν οι δρόμοι, αποφασίζουν αύριο Σάββατο στην Αχαΐα – Ποιες ρυθμίσεις ισχύουν για τις μετακινήσεις της Πρωτοχρονιάς

Σε καθεστώς αυξημένης κινητοποίησης παραμένουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα, με τα μπλόκα να διατηρούνται και τις αποφάσεις για περαιτέρω κλιμάκωση να λαμβάνονται μέσα από διαδοχικές συνελεύσεις. Παράλληλα, τίθενται σε εφαρμογή ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των εκδρομέων ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Στην Αχαΐα αύριο Σάββατο οι αγρότες αναμένεται να συνεδριάσουν για να αποφασίσουν τη στάση τους τις επόμενες ημέρες. Υπενθυμίζεται πως μετά από συμφωνία μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας, τα τρακτέρ στο μπλόκο της Περιμετρικής Πατρών στον κόμβο της Εγλυκάδας,μετακινήθηκαν στη μία πλευρά του δρόμου, στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, με αποτέλεσμα από το μεσημέρι της παραμονής των Χριστουγέννων να δοθεί μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο pelop.gr o Αλέκος Θανόπουλος, μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Αγροτών Νομού Αχαΐας, αύριο Σάββατο το μεσημέρι οι αγρότες του νομού αναμένεται να αποφασίσουν για τη στάση τους τις επόμενες ημέρες, η οποία αναμένεται να είναι στην κατεύθυνση των πανελλαδικών αποφάσεων για κλιμάκωση των κινητοπ0ιήσεων.

Στη Νίκαια, η αερογέφυρα, η οποία είχε δοθεί στην κυκλοφορία τις προηγούμενες ημέρες, θα κλείσει εκ νέου από αύριο Σάββατο, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αγροτών, ενώ προγραμματίζεται να ανοίξει και πάλι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Τη Δευτέρα αναμένεται προσωρινό κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών, με εκ νέου άνοιγμα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα για την εξυπηρέτηση των οδηγών.

Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, η κυκλοφορία θα διεξαχθεί με τρόπο αντίστοιχο με αυτόν των Χριστουγέννων. Τα οχήματα που κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα θα εκτρέπονται από τον κόμβο Πλατυκάμπου μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού και θα επανέρχονται στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο Κιλελέρ.

Στα Μάλγαρα, από το Σάββατο στις 12:00 το μεσημέρι, προγραμματίζεται κλείσιμο επ’ αόριστον του ρεύματος κυκλοφορίας προς Αθήνα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ανοιχτό. Παράλληλα, σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης, οι αγρότες σχεδιάζουν νέες παρεμβάσεις.

Στη Χαλκηδόνα, έχει ανακοινωθεί αποκλεισμός του κόμβου στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας μετά τις 15:00 για διάστημα δύο έως τριών ωρών. Επιπλέον, το Σάββατο προγραμματίζονται συσκέψεις σε Δερβένι και Πράσινα Φανάρια, ενώ προσωρινό κλείσιμο αναμένεται και στο τελωνείο των Ευζώνων.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και μετά την εορταστική περίοδο, τονίζοντας ότι θα προχωρήσουν σε περαιτέρω δράσεις εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους. Από την πλευρά του, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επισημαίνει ότι μεγάλο μέρος των αιτημάτων είτε έχει ικανοποιηθεί είτε βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας, με παρεμβάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, το ενεργειακό κόστος και το πετρέλαιο.

