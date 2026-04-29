Μια νέα απειλή αντιμετωπίζει ο ισραηλινός στρατός στον νότιο Λίβανο, καθώς η Χεζμπολάχ φέρεται να χρησιμοποιεί ολοένα και συχνότερα drones οπτικής ίνας, μεταφέροντας στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής τακτικές που αναπτύχθηκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Το νέο περιβάλλον στο πεδίο της μάχης αποτυπώνεται σε βίντεο από την πόλη Ταϊμπέ, όπου ένα drone χαμηλού κόστους απείλησε ακόμη και επιχείρηση εκκένωσης τραυματία με ελικόπτερο.

2 camera angles of the Hezbollah drone that very nearly caused a “mass casualty event” killing and maiming 2 dozen IOF terrorists and their Unit 669 evac helicopter 🔥☠️ next time pic.twitter.com/KAWxGSNc15 — Angry Warhawk (@Hadrian130AD) April 27, 2026

Στα πλάνα, ομάδα Ισραηλινών στρατιωτών συγκεντρώνεται γύρω από την ανοιχτή πόρτα ελικοπτέρου Black Hawk, προσπαθώντας να επιβιβάσει έναν τραυματισμένο συνάδελφό τους. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, κάμερα κράνους στρατιώτη του ισραηλινού στρατού καταγράφει την απότομη αντίδρασή του προς τον ουρανό, ενώ κάποιοι στρατιώτες τρέχουν να καλυφθούν.

Ένα αντικείμενο πέφτει στο έδαφος και εκρήγνυται κοντά στο ελικόπτερο.

Hezbollah has released dozens of videos showing its drones striking IDF troops and equipment in southern Lebanon. Israeli commanders have now admitted the threat is serious and current countermeasures are mostly improvised by soldiers themselves pic.twitter.com/Xw2Ypd0dhM — Nurlan Surabaldiev (@N_S_K_G_72597) April 29, 2026

Τι προτείνει η Χεζμπολάχ για τα στενά του Ορμούζ και τα πυρηνικά

Τι είναι τα drones οπτικής ίνας

Σύμφωνα με ειδικούς, το βλήμα που λίγο έλειψε να πλήξει το ελικόπτερο εκκένωσης ήταν FPV drone οπτικής ίνας της Χεζμπολάχ.

Τα μικρά drones έχουν αλλάξει σημαντικά τον σύγχρονο πόλεμο εδάφους, καθώς επιτρέπουν πλήγματα ακριβείας εναντίον οχημάτων, μεμονωμένων στρατιωτών ή μικρών ομάδων, ακόμη και σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.

Ωστόσο, η ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου έχει δημιουργήσει νέα αντίμετρα, αφού τα τηλεκατευθυνόμενα drones είναι ευάλωτα σε παρεμβολές.

Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη drones που ελέγχονται μέσω καλωδίων οπτικής ίνας. Τα καλώδια συνδέουν φυσικά το drone με τον χειριστή του, καθιστώντας το πρακτικά απρόσβλητο από ηλεκτρονικές παρεμβολές.

Από την Ουκρανία στον Λίβανο

Η Χεζμπολάχ είχε χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά τέτοια drones το 2024, όμως τότε η χρήση τους ήταν περιορισμένη.

Στο διάστημα ανάμεσα στην εκεχειρία του Νοεμβρίου 2024 και τη νέα σύγκρουση που ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου, τα συγκεκριμένα όπλα φαίνεται να εξελίχθηκαν σε βασικό στοιχείο του οπλοστασίου της.

Παράλληλα, η στρατιωτική υποστήριξη της Ρωσίας προς το Ιράν, με τη χρήση drones τύπου Shahed, ενισχύει την εκτίμηση ότι τεχνολογία και τακτικές από το ουκρανικό μέτωπο μεταφέρονται μέσω της Τεχεράνης στη Χεζμπολάχ.

Η εικόνα αυτή δείχνει πώς η εμπειρία από τον πόλεμο στην Ουκρανία επηρεάζει πλέον και άλλες συγκρούσεις, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για στρατούς που είχαν συνηθίσει να στηρίζονται σε πιο ακριβά και σύνθετα συστήματα προστασίας.

Τραμπ προς Ιράν: «Τέρμα το καλό παιδί» αν δεν υπάρξει συμφωνία για τα πυρηνικά

Στο στόχαστρο Merkava και τεθωρακισμένα

Ο ισραηλινός στρατός φαίνεται να αιφνιδιάστηκε από τη μαζική χρήση drones στον νότιο Λίβανο.

Άρματα μάχης Merkava, τεθωρακισμένα οχήματα Namer, στρατιωτικοί εκσκαφείς και άλλα μέσα έχουν δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις.

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι drones καταδιώκουν στρατιώτες ακόμη και μέσα σε κτίρια, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι επιχειρήσεις στο πεδίο.

Καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις προχωρούν προς τον ποταμό Λιτάνι, εκτίθενται σε περισσότερους στόχους για τους χειριστές των drones.

Μέχρι στιγμής, 16 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στις επιχειρήσεις στον Λίβανο, ενώ πολλοί ακόμη έχουν τραυματιστεί.

Σε μία από τις επιθέσεις τραυματίστηκε θανάσιμα ο λοχίας Ιντάν Φουκς, ο οποίος είχε πληγεί μαζί με συναδέλφους του ενώ επισκεύαζαν άρμα μάχης.

Το drone που εξερράγη κοντά στο ελικόπτερο εκκένωσης ήταν μέρος διπλής ενέδρας, με το δεύτερο να αναχαιτίζεται.

Φθηνά, ακριβή και δύσκολα στην αντιμετώπιση

Αναλυτές εκτιμούν ότι η απειλή των drones θέτει υπό αμφισβήτηση ακόμη και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αεροδιακομιδής τραυματιών στον νότιο Λίβανο.

Ο Φεντερίκο Μπορσάρι σημειώνει ότι τα FPV drones προσφέρουν στη Χεζμπολάχ ένα φθηνό και αποτελεσματικό εργαλείο για πλήγματα ακριβείας πέρα από το οπτικό πεδίο.

Το χαμηλό κόστος τους, που υπολογίζεται σε μόλις 30 δολάρια ανά χιλιόμετρο καλωδίου, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα κατασκευής τους με απλά υλικά ή ακόμη και με 3D εκτυπωτές, τα καθιστά ιδιαίτερα προσιτά και επικίνδυνα.

Σε μια περιοχή όπου η ισραηλινή ζώνη ασφαλείας έχει περιορισμένο πλάτος, η εμβέλεια αυτών των drones επιτρέπει πλήγματα σχεδόν παντού.

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στην κορυφή της νέας εξουσίας μετά τον Χαμενεΐ

Το νέο «παιχνίδι γάτας και ποντικιού»

Η εξέλιξη αυτή μετατρέπει τη σύγκρουση σε ένα διαρκές «παιχνίδι γάτας και ποντικιού».

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός φέρεται να χρησιμοποιεί αντίστοιχα drones για τον εντοπισμό στελεχών της Χεζμπολάχ, δείχνοντας ότι η νέα τεχνολογία επηρεάζει και τις δύο πλευρές.

Με αυτά τα δεδομένα, η ανάγκη για νέες τεχνολογικές λύσεις θεωρείται επιτακτική. Τα υπάρχοντα συστήματα προστασίας, όπως το Trophy των ισραηλινών αρμάτων μάχης, προσαρμόζονται με δυσκολία στη νέα απειλή των drones χαμηλής ταχύτητας.

Η χρήση drones οπτικής ίνας στον νότιο Λίβανο δείχνει ότι η τεχνολογία του πολέμου γίνεται φθηνότερη, πιο ευέλικτη και πιο δύσκολη στην αντιμετώπιση, με συνέπειες που ξεπερνούν το συγκεκριμένο μέτωπο.

