«Ξηράνσεις στην περιοχή Καλαβρύτων» – Ημερίδα απ’ τον Δήμο και το Δασαρχείο Καλαβρύτων

Ημερίδα με θέμα «Ξηράνσεις στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων» συνδιοργανώνουν την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί ο Δήμος Καλαβρύτων και το Δασαρχείο Καλαβρύτων.

Στην ημερίδα έχουν προσκληθεί και θα μιλήσουν επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων και αρχών αναφορικά με τις αιτίες, τις συνέπειες και τις προοπτικές αντιμετώπισης μιας απ’ τις μεγαλύτερες απειλές για τα δασικά οικοσυστήματα της χώρας μας.

Ειδικότερα, εισηγήσεις στην ημερίδα θα γίνουν από εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Δασαρχείου Καλαβρύτων, του ΟΦΥΠΕΚΑ, του ΕΛΓΟ – Δήμητρα και του Πανεπιστημίου Πατρών.

