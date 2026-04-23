Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Πέμπτης το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο κατάφερε να βγάλει αντίδραση μετά τις ισχυρές απώλειες της προηγούμενης ημέρας, με τους αγοραστές να έχουν τελικά τον τελευταίο λόγο.

Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 5,09 μονάδες ή +0,23%, κλείνοντας στις 2.234,68 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης διαμορφώθηκε περίπου στις 30 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.210,26 μονάδες και υψηλό τις 2.240,24 μονάδες.

Σε επίπεδο μήνα, ο δείκτης καταγράφει άνοδο +8,21% μέσα στον Απρίλιο, ενώ από την αρχή του έτους η απόδοσή του φτάνει στο +5,37%.

Πρωταγωνίστρια η ΕΥΔΑΠ

Στο ταμπλό, ξεχώρισε η ΕΥΔΑΠ, η οποία κατέγραψε άλμα άνω του +6% και έφτασε τα 10 ευρώ για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2008, σημειώνοντας νέο υψηλό 18 ετών.

Με ισχυρή άνοδο, άνω του +4%, ακολούθησε και η ΕΥΑΘ, με τον κλάδο της ύδρευσης να βρίσκεται στο επίκεντρο της συνεδρίασης.

Δυναμική ήταν και η αντίδραση της Metlen, η οποία ξεπέρασε το +2%, ενώ η Austriacard κατέγραψε κέρδη σχεδόν +8%, επιστρέφοντας κοντά στα επίπεδα-ρεκόρ των 8 ευρώ.

Ισχυρή ήταν επίσης η εικόνα για τη CrediaBank, η οποία ενισχύθηκε σχεδόν κατά +4%, ενώ στο +3% κινήθηκε η Κρι Κρι, προσεγγίζοντας εκ νέου το ιστορικό υψηλό των 24 ευρώ.

Άνω του +3% ήταν και η άνοδος της Εκτέρ, η οποία επέστρεψε στο υψηλό έτους των 4,3 ευρώ, με ώθηση από τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη.

Συνεχείς εναλλαγές και μεταβλητότητα

Παρά το θετικό κλείσιμο, η σημερινή συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από έντονες διακυμάνσεις και συνεχείς εναλλαγές στο πρόσημο του Γενικού Δείκτη, στοιχείο που αποτυπώνει τη νευρικότητα που παραμένει στην αγορά.

Η αβεβαιότητα στον Περσικό Κόλπο συνεχίζει να επηρεάζει τις αποτιμήσεις, ενώ η ελληνική αγορά, παραμένοντας ευάλωτη στους διεθνείς κραδασμούς, είδε τον Γενικό Δείκτη να κινείται κάτω από το επίπεδο των 2.250 μονάδων, το οποίο πλέον λειτουργεί ως ισχυρή αντίσταση.

Η αρχική ώθηση που είχαν δώσει τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών στις ΗΠΑ αποδείχθηκε πρόσκαιρη, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επιβαρύνει το διεθνές επενδυτικό κλίμα.

Το πετρέλαιο στο επίκεντρο της ανησυχίας

Καθοριστικό ρόλο στη σημερινή εικόνα των αγορών είχε η επιστροφή της τιμής του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις και περιορίζει τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου. Παρά τα νέα ιστορικά υψηλά που κατέγραψε χθες η Wall Street, η παρατεταμένη άνοδος του αργού συνεχίζει να τροφοδοτεί την αστάθεια, με πολλούς επενδυτές να προτιμούν τη διατήρηση αυξημένης ρευστότητας.

Το θολό τοπίο γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή διατηρεί τη στάση αναμονής, ενώ όσο οι διπλωματικές προσπάθειες δεν οδηγούν σε αποκλιμάκωση και οι διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου παραμένουν στο προσκήνιο, η μεταβλητότητα συνεχίζει να κυριαρχεί.

Τα βλέμματα και στο εξωτερικό

Αρνητική ήταν η εικόνα και στις αγορές του εξωτερικού. Στη Wall Street, οι βασικοί δείκτες κινήθηκαν πτωτικά, μία ημέρα μετά τα νέα ιστορικά υψηλά για τον S&P 500 και τον Nasdaq. Ο Dow Jones και ο S&P 500 υποχωρούσαν κατά -0,1%, ενώ ο Nasdaq σημείωνε πτώση -0,5%.

Την ίδια ώρα, μεικτή ήταν η εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχυόταν οριακά κατά +0,05%, ο DAX υποχωρούσε κατά -0,1%, ο FTSE 100 κατά -0,2%, ενώ ο CAC 40 κινούνταν υψηλότερα κατά +0,9%.

Εσωτερικές εξελίξεις

Στο εσωτερικό, η Εκτέρ ανακοίνωσε τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2025 πριν από την έναρξη των σημερινών συναλλαγών.

Παράλληλα, η Τράπεζα της Ελλάδος διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,672 ευρώ ανά μετοχή, με το καθαρό ποσό να διαμορφώνεται σε 0,6384 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος έχει οριστεί η 30ή Απριλίου.

