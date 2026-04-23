Μπερνάρ Αρνό: Προειδοποίηση για «παγκόσμια καταστροφή» αν κλιμακωθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή

Ο επικεφαλής της LVMH προειδοποίησε τους μετόχους ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή ήδη πιέζει τη ζήτηση και μπορεί να προκαλέσει βαθιές οικονομικές αναταράξεις αν δεν αποκλιμακωθεί.

23 Απρ. 2026 17:02
Pelop News

Ο επικεφαλής της LVMH, Μπερνάρ Αρνό, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ότι η περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε «παγκόσμια καταστροφή», με πολύ σοβαρές συνέπειες για την οικονομία.

Η τοποθέτησή του έγινε ενώπιον των μετόχων του ομίλου, κατά την ετήσια γενική συνέλευση στο Παρίσι, σε μια συγκυρία κατά την οποία, όπως ανέφερε, ο πόλεμος με το Ιράν επιβαρύνει ήδη τη ζήτηση για προϊόντα πολυτελείας και περιορίζει την αναπτυξιακή δυναμική του μεγαλύτερου ομίλου ειδών πολυτελείας στον κόσμο.

Ο Αρνό χαρακτήρισε τη γεωπολιτική κατάσταση «εξαιρετικά σοβαρή κρίση», σημειώνοντας ότι οι οικονομικές επιπτώσεις της μπορεί να είναι βαθιές, εφόσον δεν υπάρξει σύντομα αποκλιμάκωση.

«Είτε θα βρεθούμε μπροστά σε μια παγκόσμια καταστροφή με εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές συνέπειες — και τότε κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί το 2026 — είτε η κρίση θα αποκλιμακωθεί πιο γρήγορα απ’ ό,τι φοβόμαστε και οι αγορές θα επιστρέψουν σταδιακά στην κανονικότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πίεση στη ζήτηση και στις πωλήσεις

Η παρέμβαση του ισχυρού άνδρα της LVMH συνοδεύτηκε και από τα τελευταία στοιχεία για την πορεία του ομίλου, τα οποία αποτυπώνουν ήδη την πίεση που ασκεί το διεθνές περιβάλλον.

Όπως ανακοινώθηκε, οι οργανικές πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν μόλις κατά 1% στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η κρίση στη Μέση Ανατολή αφαίρεσε περίπου μία ποσοστιαία μονάδα από την ανάπτυξη, περιορίζοντας ουσιαστικά στο μισό τον ρυθμό αύξησης των πωλήσεων.

Η εικόνα αυτή, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις Αρνό, αποτυπώνει την αυξημένη ευαισθησία του κλάδου της πολυτέλειας στις γεωπολιτικές αναταράξεις, σε μια περίοδο που η διεθνής αβεβαιότητα επηρεάζει τόσο την καταναλωτική εμπιστοσύνη όσο και τη συμπεριφορά των αγορών.

