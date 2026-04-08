Ξυλοδαρμός 17χρονου στην Πάτρα: Αναζητείται ανήλικος δράστης, η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 17χρονου για σωματική βλάβη από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ της Τρίτης 7 Απριλίου 2026 σε πλατεία της Πάτρας. Ο 17χρονος κατηγορούμενος, μαζί με άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς του, επιτέθηκαν σε άλλον 17χρονο, τον χτύπησαν με γροθιές και λακτίσματα στο πρόσωπο και στο σώμα και του προκάλεσαν σωματικές βλάβες.

Πάτρα-Ζαρουχλέικα: Στο νοσοκομείο 18χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό

Το θύμα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται. Παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση για τον 17χρονο παθόντα.

Οι αστυνομικές αρχές διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ανήλικου κατηγορουμένου, καθώς και για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων δραστών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



