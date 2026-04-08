Ξυλοδαρμός 17χρονου στην Πάτρα: Αναζητείται ανήλικος δράστης, η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Ο 17χρονος ξυλοκοπήθηκε από άλλον ανήλικο και άγνωστους συνεργούς του. Το θύμα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο

08 Απρ. 2026 9:52
Pelop News

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 17χρονου για σωματική βλάβη από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ της Τρίτης 7 Απριλίου 2026 σε πλατεία της Πάτρας. Ο 17χρονος κατηγορούμενος, μαζί με άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς του, επιτέθηκαν σε άλλον 17χρονο, τον χτύπησαν με γροθιές και λακτίσματα στο πρόσωπο και στο σώμα και του προκάλεσαν σωματικές βλάβες.

Το θύμα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται. Παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση για τον 17χρονο παθόντα.

Οι αστυνομικές αρχές διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ανήλικου κατηγορουμένου, καθώς και για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων δραστών.

