Ξυλούρης – Ηλιόπουλος: Σφοδρή ένταση στην Εξεταστική – «Κομμένα τα “Φραπές”, έχω όνομα»

Κλίμα αντιπαράθεσης επικράτησε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ο Γιώργος Ξυλούρης –γνωστός ως «Φραπές» στα αγροτικά μπλόκα– βρέθηκε στο στόχαστρο του Νάσου Ηλιόπουλου από τη Νέα Αριστερά. Ο βουλευτής τον χαρακτήρισε «αυτοφοράκια», κατηγορώντας τον ότι χρησιμοποιεί τη σιωπή του «για να προστατευτούν πολιτικά στελέχη».

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο κ. Ηλιόπουλος χρησιμοποίησε το προσωνύμιο «Φραπές», προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του μάρτυρα. «Έχω όνομα, το “Φραπές” κομμένα. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος και έχω όνομα», απάντησε ενοχλημένος ο Ξυλούρης, υποστηρίζοντας πως έχει ήδη ανεχτεί πολλά.

Ο βουλευτής ανταπάντησε με αυστηρό τόνο: «Δε θα μου σηκώνετε το χέρι και δε θα μου κλείνετε απειλητικά το μάτι. Σας είπα τι λένε οι αγρότες στα μπλόκα».

Ο διάλογος συνέχισε να ανεβαίνει, όταν ο κ. Ηλιόπουλος επικαλέστηκε αποσπάσματα από τη δικογραφία, ρωτώντας πώς γνωρίζει ο Ξυλούρης «πόσο στοιχίζει μια δολοφονία». Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις συνομιλίες όπου ο μάρτυρας φέρεται να απειλεί την Παρασκευή Τυχεροπούλου:

«Κάνατε έρευνα αγοράς; Ήταν φιλική τιμή; Το έχετε κάνει στο παρελθόν;»

Ο Ξυλούρης επικαλέστηκε εκ νέου το δικαίωμα της σιωπής, παραπέμποντας τον βουλευτή στο ποινικό του μητρώο.

Ακολούθησε ακόμη ένας αιχμηρός διάλογος, όταν ο κ. Ηλιόπουλος τον ρώτησε αν έχει κερδίσει τυχερά παιχνίδια:

– ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Έχετε παίξει Τζόκερ;

– ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Εγώ δεν παίζω Τζόκερ.

– ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Με αυτά που ακούμε, θα σας ζητούσα τους 5 τυχερούς αριθμούς.

– ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Και να τους είχα, σε εσένα θα τους έδινα;

Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε ότι στέλνει τον μάρτυρα στον εισαγγελέα, κρίνοντας ότι η στάση του «αποκαλύπτει την περιφρόνησή του προς τη διαδικασία» και ότι η πλήρης άρνηση συνεργασίας υπονομεύει το έργο της Επιτροπής.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα μεγάλης έντασης, με τον Γιώργο Ξυλούρη να παραμένει σταθερός στην επιλογή του να αξιοποιήσει το δικαίωμα της σιωπής.

