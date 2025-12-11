Ξυλούρης – Ηλιόπουλος: Σφοδρή ένταση στην Εξεταστική – «Κομμένα τα “Φραπές”, έχω όνομα»
Η συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίχθηκε σε σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γιώργο Ξυλούρη και τον Νάσο Ηλιόπουλο, με βαριές ατάκες, προσωπικές αιχμές και στιγμές έντονης έντασης.
Κλίμα αντιπαράθεσης επικράτησε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ο Γιώργος Ξυλούρης –γνωστός ως «Φραπές» στα αγροτικά μπλόκα– βρέθηκε στο στόχαστρο του Νάσου Ηλιόπουλου από τη Νέα Αριστερά. Ο βουλευτής τον χαρακτήρισε «αυτοφοράκια», κατηγορώντας τον ότι χρησιμοποιεί τη σιωπή του «για να προστατευτούν πολιτικά στελέχη».
Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο κ. Ηλιόπουλος χρησιμοποίησε το προσωνύμιο «Φραπές», προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του μάρτυρα. «Έχω όνομα, το “Φραπές” κομμένα. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος και έχω όνομα», απάντησε ενοχλημένος ο Ξυλούρης, υποστηρίζοντας πως έχει ήδη ανεχτεί πολλά.
Ο βουλευτής ανταπάντησε με αυστηρό τόνο: «Δε θα μου σηκώνετε το χέρι και δε θα μου κλείνετε απειλητικά το μάτι. Σας είπα τι λένε οι αγρότες στα μπλόκα».
Ο διάλογος συνέχισε να ανεβαίνει, όταν ο κ. Ηλιόπουλος επικαλέστηκε αποσπάσματα από τη δικογραφία, ρωτώντας πώς γνωρίζει ο Ξυλούρης «πόσο στοιχίζει μια δολοφονία». Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις συνομιλίες όπου ο μάρτυρας φέρεται να απειλεί την Παρασκευή Τυχεροπούλου:
«Κάνατε έρευνα αγοράς; Ήταν φιλική τιμή; Το έχετε κάνει στο παρελθόν;»
Ο Ξυλούρης επικαλέστηκε εκ νέου το δικαίωμα της σιωπής, παραπέμποντας τον βουλευτή στο ποινικό του μητρώο.
Ακολούθησε ακόμη ένας αιχμηρός διάλογος, όταν ο κ. Ηλιόπουλος τον ρώτησε αν έχει κερδίσει τυχερά παιχνίδια:
– ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Έχετε παίξει Τζόκερ;
– ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Εγώ δεν παίζω Τζόκερ.
– ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Με αυτά που ακούμε, θα σας ζητούσα τους 5 τυχερούς αριθμούς.
– ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Και να τους είχα, σε εσένα θα τους έδινα;
Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε ότι στέλνει τον μάρτυρα στον εισαγγελέα, κρίνοντας ότι η στάση του «αποκαλύπτει την περιφρόνησή του προς τη διαδικασία» και ότι η πλήρης άρνηση συνεργασίας υπονομεύει το έργο της Επιτροπής.
Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα μεγάλης έντασης, με τον Γιώργο Ξυλούρη να παραμένει σταθερός στην επιλογή του να αξιοποιήσει το δικαίωμα της σιωπής.
