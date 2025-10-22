Υγειονομική «βόμβα» με τρόφιμα που περιέχουν μόλυβδο

Η συγκεκριμένη είδηση δεν είναι ανησυχητική. Είναι μία προειδοποίηση για όλους όσοι θεωρούν ότι τα φυτικά προϊόντα και τα μπαχαρικά είναι πάντα «υγιεινά». Νέα στοιχεία δείχνουν ότι πολλές εταιρείες, κυρίως στις ΗΠΑ, που διαθέτουν φυτικά προϊόντα, όπως σκόνη πρωτεΐνης και κανέλας περιέχουν επίπεδα μολύβδου που καθιστούν ορισμένα προϊόντα ακατάλληλα για κατανάλωση.

Σημειώνεται ότι η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει ήδη εκδώσει προειδοποιήσεις για 16 μάρκες κανέλας λόγω των υψηλών επιπέδων μολύβδου που περιέχουν, ενώ ο ειδικός σε θέματα τροφίμων Darin Detwiler προειδοποιεί ότι η «φυσική» ή «φυτική» ετικέτα δεν σημαίνει αυτόματα ασφάλεια.

Τα φυτικά συμπληρώματα διατροφής θεωρούνται από πολλούς ως μία «υγιής» πηγή πρωτεΐνης, ενώ η κανέλα ως θρεπτική και νόστιμη προσθήκη στα τρόφιμα. Ωστόσο, η πραγματικότητα σε κάποιες περιπτώσεις είναι διαφορετική: Η παραγωγή και η έλλειψη ρυθμίσεων για τον μόλυβδο καθιστούν και τα δύο προϊόντα ευάλωτα στη μόλυνση από βαρέα μέταλλα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Consumer Reports, τα επίπεδα μολύβδου στα φυτικά προϊόντα είναι κατά μέσο όρο εννέα φορές μεγαλύτερα από αυτά των προϊόντων με πρωτεΐνη γάλακτος και δύο φορές μεγαλύτερα από αυτά των προϊόντων με πρωτεΐνη από κρέας.

Ο μόλυβδος υπάρχει φυσικά στο έδαφος, αλλά οι δεκαετίες βιομηχανικής ρύπανσης, η χρήση φυτοφαρμάκων, η μόλυνση του νερού και η εξορυκτική δραστηριότητα έχουν αυξήσει την παρουσία του παγκοσμίως. Τα φυτά που χρησιμοποιούνται σε σκευάσματα πρωτεΐνης απορροφούν εύκολα τον μόλυβδο, σε αντίθεση με τα γαλακτοκομικά προϊόντα που περνούν μέσω της βιολογίας των ζώων και φιλτράρονται σε κάποιο βαθμό από την ίδια τη φύση.

Το ίδιο ισχύει και για την κανέλα. Φυτά από χώρες, όπως η Σρι Λάνκα και το Βιετνάμ έχουν βρεθεί σε μελέτες του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και ακαδημαϊκές έρευνες να περιέχουν αυξημένα επίπεδα μολύβδου, ειδικά όταν αναμιγνύονται με μολυσμένα χρωστικά ή πρόσθετα.

Η μορφή σε σκόνη επιτείνει το πρόβλημα. Η ξήρανση και η άλεση των φυτών ή του μπαχαρικού συγκεντρώνει όλους τους ρύπους, ενώ η ανάμειξη πολλών σκονών σε ένα προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο η μόλυνση ενός συστατικού να επηρεάσει ολόκληρο το σκεύασμα.

Ο μόλυβδος είναι ένα νευροτοξικό βαρέα μέταλλο. Ακόμη και μικρές ποσότητες μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στον εγκέφαλο των παιδιών, ενώ στους ενήλικες συνδέεται με νευρολογικές παθήσεις, προβλήματα στα νεφρά, καρδιαγγειακές διαταραχές, μείωση της γονιμότητας και γνωστική έκπτωση στους ηλικιωμένους. Οι επιστήμονες συμφωνούν: Δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο έκθεσης για τα παιδιά.

Η ρύθμιση στην Αμερική είναι περιορισμένη. Δεν υπάρχει ενιαίος ομοσπονδιακός κανόνας για το μέγιστο επιτρεπόμενο μόλυβδο σε όλα τα τρόφιμα και τα συμπληρώματα διατροφής, εκτός ειδικών περιπτώσεων για παιδιά.

Η προειδοποίηση είναι σαφής: Οι καταναλωτές δεν μπορούν να βασίζονται αποκλειστικά στην «φυσική» ή «φυτική» ταμπέλα για την ασφάλεια των τροφίμων και συμπληρωμάτων τους. Ο μόλυβδος παραμονεύει σε προϊόντα καθημερινής χρήσης, από την πρωτεΐνη που ρίχνουμε στο smoothie μέχρι τη σκόνη κανέλας στο πρωινό μας. Πιο αυστηρές ρυθμίσεις, έλεγχος των πρώτων υλών και ενημέρωση των καταναλωτών είναι απαραίτητα για να μην μετατραπεί η «υγιεινή επιλογή» σε σοβαρό κίνδυνο για την υγεία.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



